टाइफाइड से पीड़ित अभिजीत दीपके ने जारी किया नया वीडियो, कहा- धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक...

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन जारी है. NEET पेपर में गड़बड़ियों और पेपर लीक के विरोध में यह आंदोलन बड़ा बन चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र शामिल हो रहे हैं. इस बीच CJP के संस्‍थापक अभिजीत दीपके बीमार पड़ गए हैं.

इसकी जानकारी खुद अभिजीत दीपके ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक वीडियो जारी कर दी है. इसके साथ ही कहा कि वो बिमार हैं, लेकिन उनका प्रोटेस्ट धर्मेंद्र प्रधान के इस्‍तीफा देने तक जारी रहेगा.

दीपके ने कहा- मुझे टाइफाइड है

दीपके ने एक्स पर जारी किए गए वीडियो में कहा, "जैसा की आप सभी को पता था कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबियत खराब चल रही थी. जांच रिपोर्ट आ गई है और मुझे टाइफाइड है. मेरा इलाज जारी है. रोज सुबह शाम में आईवी (Intravenous) लग रही है."

Have been diagnosed with typhoid, but the fight will go on until Dharmendra Pradhan resigns! pic.twitter.com/8iHSZdF6K7 — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 25, 2026

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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा देने तक जारी रहेगा प्रोटेस्ट

दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर जोर देते हुए आगे कहा, "मैं सभी कॉकरोच से जुड़ने वाले लोगों का धन्यवाद करना चाहूंगा, जो देशभर में शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इस आंदोलन को आप सभी ने सफल बना दिया है और मैं आश्वस्त हूं कि अगर इसी तरह शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट जारी रहा तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जरूर होगा." इससे पहले शुक्रवार (24 जुलाई) को भी जंतर-मंतर के मंच से कहा था कि छात्र आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते.

टाइफाइड कैसे होता है?

बता दें कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और यह 'साल्मोनेला टाइफी' (Salmonella Typhi) बैक्टीरिया के कारण होता है. टाइफाइड गंदा या संक्रमित पानी पीने से, दूषित खाना खाने से और बिना धोए फल-सब्जियां खाने से होता है. अगर इसका सही समय पर इलाज न हो तो यह जानलेवा हो सकता है.