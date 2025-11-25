हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRSIR पर विपक्ष के हमलावर रुख पर BJP ने तैयार किया प्लान, जागरूकता अभियान के लिए बनाई टीम

SIR पर विपक्ष के हमलावर रुख पर BJP ने तैयार किया प्लान, जागरूकता अभियान के लिए बनाई टीम

SIR News: यह टीम डेटा-आधारित तथ्य, आधिकारिक जानकारी और क्षेत्रीय स्तर की फीडबैक के आधार पर अभियान की रणनीति तैयार कर रही है. इसमें बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल हैं.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 25 Nov 2025 03:54 PM (IST)
Preferred Sources

बीजेपी ने विपक्ष द्वारा SIR को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के खिलाफ देशभर में व्यापक स्तर पर जन-जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है. पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष लगातार भ्रामक नैरेटिव तैयार कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जिसके जवाब में बीजेपी अब एक्टिव मोड में उतर चुकी है. 

बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग के नेतृत्व में इसको लेकर एक टीम बना दी गई है. जिन राज्यों में SIR चल रहा है, ये टीम उनका दौरा कर रही है और वर्कशॉप और अन्य माध्यमों से जागरूकता अभियान चला रही है.

बीजेपी ने SIR पर बनाई इन नेताओं की टीम

बीजेपी ने SIR को लेकर एक टीम बनाई है. इसमें राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग, के लक्ष्मण, अलका गुर्जर, ओपी धनखड़, ऋतुराज सिन्हा, अनिर्बान गांगुली, के अन्नामलाई समेत कुछ और नेता शामिल हैं. यह टीम डेटा-आधारित तथ्य, आधिकारिक जानकारी और क्षेत्रीय स्तर की फीडबैक के आधार पर अभियान की रणनीति तैयार कर रही है.

नेताओं की यह पूरी टीम लगातार राज्यों के दौरे कर रही है. वहां जाकर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वर्कशॉप करके SIR के बारे में जानकारी दी जा रही है. यह प्रक्रिया सही तरह से हो, उसको लेकर भी बताया जा रहा है.

बीजेपी महामंत्री ने अभियान को लेकर क्या कहा?

बीजेपी महामंत्री तरुण चुग ने बताया कि टीम के सभी सदस्य लगातार राज्यों के दौरे कर रहे हैं. कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और उनको वर्कशॉप के माध्यम से जानकारी भी दे रहे हैं. चुग का कहना है कि विपक्ष जानबूझकर SIR को लेकर गलत व्याख्या और अफवाहें फैला रहा है.

इस बीच बीजेपी ने स्पष्ट किया कि जनता में भ्रम कम करने और वास्तविक स्थिति बताने के लिए प्रत्येक मोर्चे पर तथ्य और सबूतों के साथ जवाब दिया जाएगा. बीजेपी नेताओं की पूरी टीम के द्वारा इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है.

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.  
Published at : 25 Nov 2025 03:52 PM (IST)
Tags :
BJP DELHI NEWS SIR
