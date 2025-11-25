दिल्लीवासियों को CM रेखा गुप्ता की सौगात, 70 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर का किया उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार (25 नवंबर) को शक्ति नगर से अलग-अलग जिलों में 70 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शुभारंभ किया. इस अवसर पर मॉडल टाउन के विधायक अशोक गोयल भी उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी कि इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में नियमित स्वास्थ्य जांच, डॉक्टर परामर्श, आवश्यक दवाइयां, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, प्रिवेंटिव हेल्थकेयर, सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग और टीकाकरण जैसी सुविधाएं मुफ्त उपलब्ध हैं. उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, वय वंदना योजना और आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिलकर दिल्ली में एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली का निर्माण कर रहे हैं, जहां बेहतर इलाज हर किसी का अधिकार है, दवाइयां किफायती हैं और आधुनिक सुविधाएं हर नागरिक की पहुंच में हैं.

पिछली सरकार पर निशाना, बदली दिल्ली की सूरत

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन 10 महीनों में, हमने दिल्ली की सूरत बदलने की कोशिश की है. मैं कई बार इस इलाके में आई और सिर्फ टूटी हुई सड़कें देखीं. इतने सालों में इतने लंबे समय तक सरकार में रहने के बावजूद पिछली सरकारों में बहुत कम काम हुआ. सालों तक शहर को इसी हालत में छोड़ दिया गया.

मोहल्ला क्लीनिक मॉडल पर सवाल

उन्होंने जनता से पूछा, "पिछले 10-11 सालों में, क्या आपके पिछले विधायक कभी आपके बीच ऐसे आए थे? क्या उन्होंने कभी ऐसे कदम उठाए?"मोहल्ला क्लीनिक' को लेकर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, "सालों तक पिछली सरकारों ने 'मोहल्ला क्लीनिक' के आइडिया को बढ़ावा दिया, लेकिन असल में कितने लोग इन क्लीनिक में गए और उन्हें देखा? उन्होंने बस बड़े हॉल या सड़कों के किनारे प्रोपेगैंडा पोस्टर लगाए, जिन पर उनकी बड़ी तस्वीरें लगी थीं. उन बड़ी तस्वीरों के पीछे बहुत कम काम था. दवा, डॉक्टर और कोई स्टाफ नहीं था. आज, एक आरोग्य मंदिर के अंदर कदम रखें और खुद देखें. हर एक आरोग्य मंदिर आपके प्राइमरी हॉस्पिटल की तरह काम करता है.