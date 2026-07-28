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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'केजरीवाल चुप्पी तोड़ो इस्तीफा लो', पंजाब पेपर लीक पर NDA का प्रदर्शन

'केजरीवाल चुप्पी तोड़ो इस्तीफा लो', पंजाब पेपर लीक पर NDA का प्रदर्शन

Punjab Paper Leak Case: देशभर में पेपर लीक का मुद्दा गरमा गया है. इस बीच पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर एनडीए के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Jul 2026 12:07 PM (IST)
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देशभर में नीट पेपर लीक के बाद अब हर राज्य में पेपर लीक का मुद्दा गरमा गया है. इस बीच पंजाब में हुए पेपर लीक को लेकर एनडीए के नेताओं ने संसद के बाहर प्रदर्शन किया है. इस दौरान पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग उठाई गई है. एनडीए के नेताओं का कहना है, "केजरीवाल चुप्पी तोड़ो इस्तीफा लो."

दरअसल मंगलवार (28 जुलाई) को संसद के मानसून सत्र के दौरान मकर द्वार पर बीजेपी सांसदों ने प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने पेपर लीक पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की है. एनडीए के सांसदों ने प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी भी की है. साथ ही पंजाब सरकार को भी आड़े हाथ ले लिया है. 

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फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ लीक

बता दें कि 19 जुलाई को पंजाब फार्मेसी ऑफिसर भर्ती परीक्षा में 454 पदों के लिए 7,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे और परीक्षा का पेपर लीक हो गया. इसको लेकर पंजाब भारतीय जनता पार्टी ने भगवंत मान सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया था. इसका असर मंगलवार को सदन के बाहर मकर द्वार पर भी देखने को मिला.

बीजेपी ने सरकार पर लगाए आरोप

 पंजाब बीजेपी ने सोमवार (27 जुलाई) को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया. पार्टी का कहना है कि सरकार पारदर्शिता और ईमानदारी का झूठा दावा करती है, लेकिन सरकारी भर्ती परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने में बार-बार नाकाम रही है.

आरोप है कि परीक्षा केंद्र के अंदर प्रश्न पत्र को स्कैन किया गया, बाहर भेजा गया, हल किया गया और ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए उम्मीदवारों तक जवाब पहुंचाए गए, जिससे सुरक्षा में गंभीर खामियां उजागर हुईं. बीजेपी की ओर से नायब तहसीलदार परीक्षा, पीएसईबी कक्षा 12वीं का अंग्रेजी पेपर लीक, पीएसटीईटी विवाद, पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्ती में अनियमितताओं और अन्य घोटालों का हवाला भी दिया.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 12:07 PM (IST)
Tags :
Paper Leak BJP ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS PUNJAB NEWS BHAGWANT MANN
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