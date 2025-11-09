हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRBihar Election: 'वोट चोरी, जंगल राज और विकास.. बहुत अच्छा मौका है बिहार के पास', अवध ओझा ने किस ओर किया इशारा!

Bihar Election 2025: अवध ओझा ने कहा कि बिहार चुनाव में वोट चोरी, जंगलराज और विकास जैसे मुद्दे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 09 Nov 2025 07:19 AM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और जाने माने शिक्षक अवध ओझा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी, जंगलराज और विकास जैसे मुद्दों के बीच बिहार की जनता अब तय करेगी कि राज्य की दिशा क्या होगी. अवध ओझा ने अपने बयान में जनसूराज के विकास नारे का भी जिक्र किया है.

अवध ओझा ने एएनआई को दिए बयान में कहा कि बिहार का चुनाव कई मायनों में खास है क्योंकि इस बार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा रहा, जंगलराज का मुद्दा रहा, उधर जनसूराज पार्टी ने विकास का नारा दिया तो अब देखना है कि बिहार की जनता जाती कहां है. इन सारे मुद्दों को देखा जाए तो बहुत अच्छा मौका है बिहार के पास, अपने आप को साबित करने का, उपर उठने का और एक नए बिहार को जन्म देने का."


मतदान और नतीजों पर सबकी नजर

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसके बाद महज तीन दिन में यानी 14 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बिहार विकास की राह चुनेगा या फिर पारंपरिक राजनीति की ओर लौटेगा. वहीं आप नेता अवध ओझा के इस बयान ने निश्चित रूप से चुनावी माहौल में एक नई बहस छेड़ दी है.

About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
Published at : 09 Nov 2025 07:19 AM (IST)
Bihar Assembly Election Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS AWADH OJHA ELECTION
