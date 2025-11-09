बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और जाने माने शिक्षक अवध ओझा ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इस बार बिहार के पास खुद को साबित करने का सुनहरा मौका है. उन्होंने कहा कि वोट चोरी, जंगलराज और विकास जैसे मुद्दों के बीच बिहार की जनता अब तय करेगी कि राज्य की दिशा क्या होगी. अवध ओझा ने अपने बयान में जनसूराज के विकास नारे का भी जिक्र किया है.

अवध ओझा ने एएनआई को दिए बयान में कहा कि बिहार का चुनाव कई मायनों में खास है क्योंकि इस बार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा रहा, जंगलराज का मुद्दा रहा, उधर जनसूराज पार्टी ने विकास का नारा दिया तो अब देखना है कि बिहार की जनता जाती कहां है. इन सारे मुद्दों को देखा जाए तो बहुत अच्छा मौका है बिहार के पास, अपने आप को साबित करने का, उपर उठने का और एक नए बिहार को जन्म देने का."

#WATCH | Mumbai | On Bihar elections, AAP leader Avadh Ojha says, "The Bihar elections are crucial in many ways. There's the issue of vote theft, the issue of jungle raj. Meanwhile, Jan Suraaj has also raised the slogan of development. Now, we have to see where the people of… pic.twitter.com/JdbZcKoe8o — ANI (@ANI) November 8, 2025



मतदान और नतीजों पर सबकी नजर

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होगा. इसके बाद महज तीन दिन में यानी 14 नवंबर को इस चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बिहार विकास की राह चुनेगा या फिर पारंपरिक राजनीति की ओर लौटेगा. वहीं आप नेता अवध ओझा के इस बयान ने निश्चित रूप से चुनावी माहौल में एक नई बहस छेड़ दी है.