हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रत्याशी पर लिया एक्शन, सभी पदों से हटाया, नामांकन रद्द करने की मांग

तेज प्रताप यादव ने अपने ही प्रत्याशी पर लिया एक्शन, सभी पदों से हटाया, नामांकन रद्द करने की मांग

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD ने सुगौली विधानसभा सीट से श्याम किशोर चौधरी को टिकट दिया था लेकिन पार्टी ने निर्वाचन पदाधिकारी से उनका नामांकन रद्द करने की मांग की है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 08 Nov 2025 11:22 PM (IST)
Preferred Sources

जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव के बीच अपने पार्टी के प्रत्याशी पर बड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पदों से हटा दिया है. उन पर पार्टी के विचारों और नियमों के खिलाफ जाने का आरोप लगाया गया है. जेजेडी ने इसे लेकर बकायदा एक पत्र भी जारी किया है. साथ ही निर्वाचन पदाधिकारी से उनका नामांकन तत्काल प्रभाव से रद्द करने की मांग की है.

बिहार के पूर्व मंत्री और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने फेसबुक पोस्ट में जानकारी देते हुए लिखा, ''बिहार विधानसभा चुनाव-2025 में जनशक्ति जनता दल से श्याम किशोर चौधरी सुगौली (विधानसभा क्षेत्र संख्या-11) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं. कुछ दिनों पहले श्याम किशोर चौधरी द्वारा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और केंद्रीय समिति द्वारा बिना किसी सूचना के इन्होंने पार्टी विचारों और नियमों के खिलाफ जाते हुए महागठबंधन का समर्थन प्राप्त कर चुनावी कार्यक्रम किया गया. जो किसी भी परिस्थिति में सही निर्णय नहीं था.''

सुगौली प्रत्याशी के खिलाफ तेज प्रताप का एक्शन

उन्होंने आगे लिखा, ''जनशक्ति जनता दल का अपना संविधान और नियम है. श्याम किशोर चौधरी ने पार्टी के नियमों और विचारधारा के विपरीत जाकर  उनके  द्वारा यह कदम उठाना पार्टी के केंद्रीय समिति द्वारा जांच के उपरांत उचित नहीं लगा, इसलिए हमने पत्र के माध्यम से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पटना को पार्टी विरोधी इस घटना की जानकारी देते हुए तत्काल प्रभाव से नामांकन रद्द करने हेतु अपील की है. हम तत्काल प्रभाव से श्याम किशोर चौधरी को पार्टी के प्रत्याशी सहित सभी पदों से विमुक्त करते हैं.''

श्याम किशोर चौधरी पर JJP ने क्या लगाया आरोप?

JJD पार्टी ने सुगौली विधानसभा सीट से श्याम किशोर चौधरी को टिकट दिया था, लेकिन पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते तेज प्रताप यादव ने निर्वाचन पदाधिकारी को चिट्ठी लिखकर उनका नामांकन रद्द करने की अपील की है. तेजप्रताप का आरोप है कि JJD के चौधरी ने पार्टी को बिना किसी जानकारी के गुपचुप तरीके से महागठबंधन का समर्थन हासिल किया है. 

सुगौली में कब है मतदान?

सुगौली सीट से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के प्रत्याशी शशि भूषण सिंह का नामांकन तकनीकी कारणों से रद्द कर दिया गया था. इस सीट से एनडीए समर्थक लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) के प्रत्याशी राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता मैदान में हैं. 2020 के चुनाव में सुगौली सीट से RJD के शशि भूषण सिंह ने जीत हासिल की थी. सुगौली सीट बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में आती है. इस सीट पर दूसरे फेज में 11 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 14 नवंबर को आएंगे.

Published at : 08 Nov 2025 11:22 PM (IST)
