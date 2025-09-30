दिल्ली में छात्राओं से यौन शोषण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद सरस्वती अब भी बचने के लिए झूठ का सहारा ले रहा है. पूछताछ के दौरान बाबा लगातार सहयोग नहीं कर रहे हैं. उन्हें उनके किए गए कृत्यों पर कोई पछतावा नहीं है और सवालों के जवाब देते समय लगातार झूठ बोल रहे हैं. ये सारी जानकारी पुलिस के हवाले से प्राप्त हुई है. यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाबा पर कई लड़कियों के साथ छल और प्रलोभन देने का आरोप है, जिससे उनकी गिरफ्तारी और जांच की सख्ती बढ़ गई है.

हिरासत में महिला सहयोगियों का आमना-सामना

पुलिस ने बाबा की दो महिला सहयोगियों को हिरासत में लिया है. उन्हें बाबा के सामने आमना-सामना कराया जा रहा है ताकि पूछताछ में असली घटनाओं का खुलासा हो सके. इस प्रक्रिया का मकसद बाबा द्वारा किए गए दुष्कृत्यों को उजागर करना और लड़कियों के खिलाफ उनके किसी भी गलत इरादे का पता लगाना है.

मोबाइल फोन और चैट्स में खुलासा

बाबा के मोबाइल फोन से पुलिस को कई लड़कियों के चैट्स मिले हैं. इन चैट्स में बाबा लड़कियों को झांसा देकर बहलाने और प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं. इसके अलावा, बाबा ने कई एयरहोस्टेस के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाई और अपने फोन में रखी हुई हैं. कई लड़कियों की मोबाइल DP के स्क्रीनशॉट भी बाबा के फोन में पाए गए हैं. यह सभी सबूत पुलिस के सामने बाबा की मानसिकता और फर्जीवाड़े को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं.

पूछताछ में सख्ती और फर्जीवाड़े का खुलासा

दिल्ली पुलिस के सवालों के जवाब देने में बाबा गोलमोल जवाब दे रहे हैं. पुलिस की सख्ती और मौजूद सबूत दिखाने पर ही बाबा कुछ उत्तर देते हैं. पूछताछ में लगातार बाबा के फर्जीवाड़े का खुलासा हो रहा है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान बाबा और उनके सहयोगियों के सभी कृत्यों की पूरी तरह जांच की जाएगी और दोषी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.