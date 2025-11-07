दिल्ली में प्रदूषण के चलते सरकारी दफ्तरों की टाइमिंग बदली, 15 फरवरी तक लागू

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सर्दियों के लिए नई ऑफिस टाइम की घोषणा की है. सड़क पर एकसाथ वाहनों की भीड़ को कम करने के लिए ये फैसला लिया गया है. नई व्यवस्था 15 नवंबर 2025 से 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी. दिल्ली सरकार के कार्यालय अब सुबह 10:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक चलेंगे. वहीं नगर निगम (MCD) के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेंगे. पर्यावरण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया.

अभी क्या है दरफ्तरों की टाइमिंग?

मौजूदा समय में दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक चलते हैं. वहीं, एमसीडी के दफ्तर सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 तक चलते हैं. इन दफ्तरों में खुलने के समय में मात्र 30 मिनट के अंतर की वजह से सुबह और शाम दोनों समय भारी यातायात और भीड़भाड़ रहती है, जिससे वायु प्रदूषण और भी बढ़ जाता है.

दिल्ली का मौसम

दिल्ली में शुक्रवार सुबह तापमान में थोड़ी कमी आई, साथ ही वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के प्रति घंटा वायु-गुणवत्ता बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में समग्र एक्यूआई 311 दर्ज किया गया.

राष्ट्रीय राजधानी के 38 निगरानी केंद्रों में से 26 केंद्रों ने वायु गुणवत्ता को 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया है. बवाना में एक्यूआई 366 दर्ज किया गया, इसके बाद जहांगीरपुरी में एक्यूआई 348 दर्ज किया गया.

शून्य से 50 के बीच एक्यूआई 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच 'गंभीर' माना जाता है.

भारत मौसम विज्ञान विभाग(आईएमडी) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है जबकि सुबह साढ़े आठ बजे सापेक्षिक आर्द्रता 67 प्रतिशत रही. अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.