राघव चड्ढा के BJP में शामिल होने के बाद अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

अरविंद केजरीवाल ने पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के बाद संभवत: पहली बार प्रतिक्रिया दी. पणजी पणजी में जब वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे इस दौरान उनसे इसको लेकर सवाल किया गया. इस पर उन्होंने बस इतना कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था. बीते अप्रैल महीने में आम आदमी पार्टी के 10 राज्यसभा सांसदों में से सात, जिनमें राघव चड्ढा भी शामिल थे, BJP में शामिल हो गए.

बीजेपी असल में एक अनैतिक पार्टी- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में टूट पर भी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि ये दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में एक अनैतिक पार्टी है. लोग किसी पार्टी को वोट देते हैं लेकिन बीजेपी या तो बहुत सारा पैसा देकर विधायकों को खरीद लेती है या फिर पार्टियों को तोड़ने के लिए ईडी को भेजती है.

हर एक को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए- केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो महाराष्ट्र और बंगाल में हुआ ये हमारे लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है. ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है. उन्होंने कहा, "बीजेपी जो कर रही है, राजनीतिक दलों को तोड़ रही है, विपक्ष को कमजोर कर रही है, ईडी और पैसों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है. हर एक को इसके खिलाफ अपनी आवाज उठानी चाहिए."

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इसके आगे उन्होंने कहा, "जो हो रहा है वो गलत है. लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट दिया और 28 या 29 सांसद चुने. क्योंकि उन्हें पार्टी पर भरोसा था. इसके बाद उनमें से 20-22 अलग हो गए और किसी पार्टी को समर्थन दे दिया, ये तो सरासर गलत है."

गोवा के लोगों को मुफ्त मिले 300 यूनिट बिजली- केजरीवाल

गोवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रमोत सावंत की सरकार को बिजली से जुड़ी आप की मांगों को लागू करना चाहिए. उन्होंने कहा कि गोवा के लोगों को भारी बिजली बिल भरना पड़ता है. ऐसे में यहां की सरकार को लोगों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त में देनी चाहिए और 15 जून 2026 तक के सारे बिल माफ कर देने चाहिए. उन्होंने दावा किया कि इन दो मांगों को पूरा करती है तो यहां की 76 फीसदी आबादी के बिजली बिल जीरो आने शुरू हो जाएंगे.

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