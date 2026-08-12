जंतर-मंतर के सीजन 2 में क्या होगा? CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने बताया प्लान

कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने बुधवार (12 अगस्त) को ऐलान किया कि जल्द ही जंतर मंतर का सीजन 2 देखने को मिलेगा. इसके बाद से ही सभी के मन में ये सवाल है कि आखिर सीजन 2 में क्या कुछ रहने वाला है और इसमें किस मुद्दे को उठाया जाएगा. वहीं इस पर अब सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास ने खुलकर बात की है.

समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में सौरव दास ने कहा कि यही सीजन 2 है कि जिसमें इन निकम्मी सरकार और निकम्मे अफसरों के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि सीजेपी की तरफ से हम अब एक देशव्यापी 'लिसनिंग टूर' (लोगों की बात सुनने का दौरा) शुरू कर रहे हैं ताकि जनता की बात सुन सकें.

#WATCH | Delhi | On CJP Founder Dipke's "Jantar Mantar Season 2" statement, party Chief Spokesperson Saurav Das says, "This itself is Season Two. Protests are taking place across the country against such incompetent governments and officers. On behalf of CJP, we are now embarking… https://t.co/aEWw3zz8m6 pic.twitter.com/U6jtHKe2PF — ANI (@ANI) August 12, 2026

सौरव दास ने बताया कि हम एक अभियान चलाएंगे और आजादी के दिन से शिक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता देंगे. हम माता-पिता और नागरिकों से अपील कर रहे हैं कि वे अपने सरकारी स्कूलों में जाएं, सोशल ऑडिट करें, वहां के हालात रिकॉर्ड करें, सच्चाई सामने लाएं और उन्हें ठीक करने में मदद करें.



दास ने कहा कि इस समय देश में युवा जिम्मेदारी उठा रहे हैं और जल्द ही असील में एक 'विकसित भारत' सामने आने वाला है.