हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबअकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'

अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'

Arvind Kejriwal on Bhagwant Mann: बेअदबी मामले में श्री अकाल तख्त द्वारा भगवंत मान को 'गुरु दोखी' घोषित किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर निशाना साधा और दावा किया कि मान के खिलाफ झूठ बोला गया.

Reported By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Curated By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 16 Jun 2026 01:33 PM (IST)
Preferred Sources

श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 'पंथ विरोधी' और 'गुरु दोखी' घोषित किया है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई है. अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर भगवंत मान का एक वीडियो शेयर कर यह दावा किया है कि AAP के विरोधियों ने झूठ बोलकर सीएम मान को बदनाम करने की कोशिश की है. 

अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें भगवंत मान कहते रहे हैं कि कुछ समय पहले एक वीडियो के चलते श्री अकाल तख्त ने उनके प्रति कुछ हुकुम जारी किए थे. वह वीडियो असल नहीं है, बल्कि AI से जनरेट की गई है. इस मामले में श्री अकाल तख्त के सामने पेश होकर मैंने अपनी बात रखी कि वीडियो में मैं हूं ही नहीं. उस वीडियो में दिख रहे शख्स की कद-काठी भी मुझसे नहीं मिलती लेकिन मैं हैरान हूं कि धर्म के बड़े-बड़े ओहदे पर बैठे अपने सियासत इरादे पूरे करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं. 

अकाल तख्त ने सिख समुदाय को दिए भगवंत मान से संबंध तोड़ने के निर्देश

सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में झूठ बोलने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोमवार (15 जून) को ‘गुरु द्रोही’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित किया और सिख समुदाय को निर्देश दिया कि वह मान से ‘अपना संबंध तोड़ दे’. अकाल तख्त ने धार्मिक बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में 29 जून को राज्य के सभी सिख विधायकों (चाहे वे किसी भी पार्टी के हों) और पंजाब मंत्रिमंडल को तलब किया है.

अमृतसर में ‘पांच सिंह साहिबान’ (सिख धर्मगुरुओं) की बैठक के बाद, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने अकाल तख्त की ‘फसील’ (मंच) से यह आदेश सुनाया. यह आदेश कई सिख संगठनों के साथ हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया. इस बैठक में धार्मिक बेअदबी खिलाफ कानून ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.

Published at : 16 Jun 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Arvind Kejriwal Bhagwant Mann Punjab News AAP Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

पंजाब
अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'
अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'
पंजाब
Punjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
पंजाब कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
पंजाब
श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले पर सीएम भगवंत मान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मुझे बदनाम करने के लिए...
श्री अकाल तख्त साहिब के फैसले पर सीएम भगवंत मान की पहली प्रतिक्रिया, कहा- मुझे बदनाम करने के लिए...
पंजाब
Punjab Chunav से पहले कांग्रेस ले सकती है बड़ा फैसला, सांसद, विधायक दिल्ली तलब, राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट
Punjab Chunav से पहले कांग्रेस ले सकती है बड़ा फैसला, सांसद, विधायक दिल्ली तलब, राहुल गांधी को जाएगी रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Bengal TMC Crisis: TMC के भीतर सियासी घमासान पर नई अपडेट | Mamata Banerjee
US Iran Peace Deal: धमकियों के बीच फंसी डील...शुरू होगा World War-3?| Netanyahu | Trump | Hormuz
US Iran Peace Deal: डील के बीच Trump के इस बयान से दुनिया में मचा हड़कंप! | Netanyahu | Hormuz
PoK Protest Update: PoK में विरोध प्रदर्शन के बीच खौफनाक वीडियो वायरल | Munir | Pakistan | breaking
Patna Coaching | Breaking News: Roshan Anand के आरोपों से बढ़ीं Khan Sir की मुश्किलें | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
DRDO Missile Test: पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पलक झपकते ही तबाही लाएगी भारत की ये मिसाइल, 100 किमी दूर दुश्मन होंगे धुआं-धुआं, टेंशन में चीन-पाक
पंजाब
Punjab Politics: कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
पंजाब कांग्रेस की बैठक से आया बड़ा अपडेट, जा सकती है राजा वडिंग की कुर्सी? सांसदों ने की ये शिकायतें
इंडिया
TMC के बागी सांसदों का क्या होगा? स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को बुलाया, मीटिंग के बाद होगा बड़ा फैसला
TMC के बागी सांसदों का क्या होगा? स्पीकर ओम बिरला ने दोनों पक्षों को बुलाया, मीटिंग के बाद होगा बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
पाकिस्तान के खिलाफ जूता, श्रीलंका के खिलाफ धक्का; विवादों में घिरे वैभव सूर्यवंशी ने कब-कब की 'लड़ाई'
ओटीटी
'10-15 करोड़ रुपये दे तो सोने के लिए तैयार हूं', अपूर्वा मखीजा ने 'कॉम्प्रोमाइज' को लेकर ये क्या कह दिया
'10-15 करोड़ रुपये दे तो सोने के लिए तैयार हूं', अपूर्वा मखीजा ने 'कॉम्प्रोमाइज' को लेकर ये क्या कह दिया
विश्व
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
सब कुछ याद रखेगा ईरान, जख्मों को भूलेगा नहीं, अमेरिका को दिया सीधा मैसेज- 'शांति समझौता टूटा तो...'
इंडिया
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
इंटर-कास्ट शादी करने वाले कपल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, परिवार को मिलने की इजाजत देने वाले फैसले पर रोक
एग्रीकल्चर
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
सौंफ की खेती कैसे कर सकते हैं किसान, सरकार दे रही ट्रेनिंग
ABP NEWS
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
कांग्रेस के इरफ़ान अंसारी डरे हुए क्यों दिख रहे हैं?
ABP NEWS
ट्रैफिक में बाधा बन रही थी मजार, आगरा प्रशासन का एक्शन
ट्रैफिक में बाधा बन रही थी मजार, आगरा प्रशासन का एक्शन
ABP NEWS
बंदर ने 3 साल के बच्चे पर हमला किया; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
बंदर ने 3 साल के बच्चे पर हमला किया; चौंकाने वाला वीडियो सामने आया।
ABP NEWS
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
6 कुत्तो ने छोटी बच्ची पर किया हमला
ABP NEWS
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
जेल से बाहर निकलते ही रोशन आनंद के मुँह से सबसे पहला शब्द 'फैसल खान' निकला!
Embed widget