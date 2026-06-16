अकाल तख्त ने सीएम भगवंत मान को घोषित किया 'पंथ विरोधी', अब अरविंद केजरीवाल बोले- 'झूठ बोलकर...'
Arvind Kejriwal on Bhagwant Mann: बेअदबी मामले में श्री अकाल तख्त द्वारा भगवंत मान को 'गुरु दोखी' घोषित किए जाने पर अरविंद केजरीवाल ने विरोधियों पर निशाना साधा और दावा किया कि मान के खिलाफ झूठ बोला गया.
श्री अकाल तख्त साहिब ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 'पंथ विरोधी' और 'गुरु दोखी' घोषित किया है, जिसके बाद अब आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की पहली प्रतिक्रिया आई है. अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर भगवंत मान का एक वीडियो शेयर कर यह दावा किया है कि AAP के विरोधियों ने झूठ बोलकर सीएम मान को बदनाम करने की कोशिश की है.
अरविंद केजरीवाल ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें भगवंत मान कहते रहे हैं कि कुछ समय पहले एक वीडियो के चलते श्री अकाल तख्त ने उनके प्रति कुछ हुकुम जारी किए थे. वह वीडियो असल नहीं है, बल्कि AI से जनरेट की गई है. इस मामले में श्री अकाल तख्त के सामने पेश होकर मैंने अपनी बात रखी कि वीडियो में मैं हूं ही नहीं. उस वीडियो में दिख रहे शख्स की कद-काठी भी मुझसे नहीं मिलती लेकिन मैं हैरान हूं कि धर्म के बड़े-बड़े ओहदे पर बैठे अपने सियासत इरादे पूरे करने के लिए झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और मुझे बदनाम कर रहे हैं.
भगवंत मान के अच्छे कामों से बौखला कर विरोधी उनको झूठ बोलकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो जरूर देखें। https://t.co/XRtIiXZaKV— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) June 16, 2026
अकाल तख्त ने सिख समुदाय को दिए भगवंत मान से संबंध तोड़ने के निर्देश
सिखों की शीर्ष धार्मिक संस्था अकाल तख्त ने एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में झूठ बोलने के मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सोमवार (15 जून) को ‘गुरु द्रोही’ और ‘खालसा पंथ विरोधी’ घोषित किया और सिख समुदाय को निर्देश दिया कि वह मान से ‘अपना संबंध तोड़ दे’. अकाल तख्त ने धार्मिक बेअदबी रोधी कानून के सिलसिले में 29 जून को राज्य के सभी सिख विधायकों (चाहे वे किसी भी पार्टी के हों) और पंजाब मंत्रिमंडल को तलब किया है.
अमृतसर में ‘पांच सिंह साहिबान’ (सिख धर्मगुरुओं) की बैठक के बाद, अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गड़गज ने अकाल तख्त की ‘फसील’ (मंच) से यह आदेश सुनाया. यह आदेश कई सिख संगठनों के साथ हुई एक बैठक के बाद जारी किया गया. इस बैठक में धार्मिक बेअदबी खिलाफ कानून ‘जगत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) अधिनियम, 2026’ जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई.