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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'उम्मीद थी कि PM मोदी किसी चोर को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल

'उम्मीद थी कि PM मोदी किसी चोर को...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर बोले अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे और निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि दोषियों को बचाया जा रहा है. इस मुद्दे पर राम भक्तों के साथ आंदोलन करेंगे.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 12 Jul 2026 03:13 PM (IST)
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आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अयोध्या के राम मंदिर को लेकर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि राम मंदिर के चढ़ावे और मंदिर निर्माण में बड़े स्तर पर घोटाले हुए हैं. केजरीवाल ने दावा किया कि मंदिर निर्माण में 40 फीसदी तक घोटाले हुए हैं.

'खास लोगों को ट्रस्ट में रखा'

केजरीवाल ने कहा, "लोगों को उम्मीद थी कि ट्रस्ट में PM मोदी ने अपने खास आदमी चुन-चुन कर रखे. उम्मीद थी कि PM किसी चोर को छोड़ेंगे नहीं. लेकिन घटनाक्रम दिखाता है कि चोरों और डकैतों को बचाया जा रहा है."

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उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनों से जुड़े मामलों की जांच तक नहीं हो रही है. उनके मुताबिक, लोगों का भरोसा टूट गया है कि इस मामले में कोई कार्रवाई होगी.

'राम भक्तों के साथ आंदोलन करेंगे'

अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आज भक्तों ने कसम खाई है कि चोरों को जब तक सड़क पर फांसी नहीं चढ़ा देंगे तब तक चैन नहीं लेंगे. हर पार्टी के लोगों को इस मूवमेंट में शामिल होना है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो."

हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या वह इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से बात करेंगे, तो उन्होंने साफ कहा, "मैं इस मुद्दे को लेकर किसी पार्टी के पास नहीं जाऊंगा... मैं राम भक्तों के पास जाऊंगा."

राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भी दिया जवाब

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के विदेश दौरे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा, "मैं उनका क्या बोल सकता हूं. मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं. जो बन पड़ रहा है, कर रहा हूं."

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राम मंदिर जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल के इन बयानों के बाद राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार हैं. उनके आरोपों और आंदोलन के ऐलान को लेकर आने वाले दिनों में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सामने आ सकती हैं.

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Published at : 12 Jul 2026 03:09 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Mandir PM Modi ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS
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