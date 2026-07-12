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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली के मजलिस पार्क में AC के शॉर्ट सर्किट से भड़की भीषण आग, DRDO वैज्ञानिक का घर जलकर राख

दिल्ली के मजलिस पार्क में AC के शॉर्ट सर्किट से भड़की भीषण आग, DRDO वैज्ञानिक का घर जलकर राख

Delhi News In Hindi: दिल्ली के मजलिस पार्क में AC के कथित शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई. DRDO वैज्ञानिक का घर जलकर राख हो गया. परिवार बाहर होने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है.

Written By : उज्ज्वल कुमार |  Updated at : 12 Jul 2026 07:16 AM (IST)
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उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मजलिस पार्क इलाके में शनिवार रात एक भीषण अग्निकांड ने पूरे इलाके में अफरा-तफरी मचा दी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूसरी मंजिल पर लगे एयर कंडीशनर (AC) में हुए शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप धारण कर लिया.

 आग तेजी से तीसरी मंजिल की छत पर लगे AC के आउटडोर यूनिट तक पहुंची और पूरा फ्लोर इसकी चपेट में आ गया. हादसे में तीसरी मंजिल पर रहने वाले DRDO के वैज्ञानिक अरि सुदन तिवारी का घर पूरी तरह जलकर राख हो गया, जबकि दूसरी मंजिल का भी एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.

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परिवार शादी में गया था, टल गया बड़ा हादसा

स्थानीय लोगों के मुताबिक वैज्ञानिक अरि सुदन तिवारी अपने परिवार के साथ बिहार में एक शादी समारोह में शामिल होने गए हुए थे. घर खाली होने की वजह से कोई जनहानि नहीं हुई. हालांकि आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया और आसपास रहने वाले लोग दहशत में अपने घरों से बाहर निकल आए. पड़ोसियों का कहना है कि यदि उस समय घर में कोई मौजूद होता तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था.

शनि बाजार के कारण दमकल को पहुंचने में हुई देरी

दिल्ली फायर सर्विस को रात करीब 9:20 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद पांच दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया. लेकिन शनिवार होने के कारण इलाके में लगने वाले शनि बाजार की वजह से सड़क पर रेहड़ी-पटरी और अस्थायी दुकानों का कब्जा था. इससे दमकल वाहनों को घटनास्थल तक पहुंचने में काफी परेशानी हुई. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो नुकसान कम हो सकता था. फायर अधिकारी बी.एल. मीणा ने भी स्वीकार किया कि बाजार के कारण रास्ता बाधित था, फिर भी टीम ने पहुंचते ही तेजी से आग बुझाने का अभियान शुरू किया.

दो दमकलकर्मी घायल, आग के कारणों की जांच जारी

कड़ी मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर पूरी तरह काबू पा लिया और उसे आसपास के मकानों तक फैलने से रोक दिया. हालांकि इस दौरान दमकल विभाग के दो कर्मचारी घायल भी हो गए. फिलहाल शुरुआती जांच में आग लगने का कारण AC में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है, लेकिन फायर विभाग और संबंधित एजेंसियां तकनीकी जांच कर रही हैं. प्रशासन का कहना है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आग लगने की वास्तविक वजह साफ हो सकेगी.

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About the author उज्ज्वल कुमार

उज्ज्वल कुमार, पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट, एक दशक से खबरों की दुनिया में सक्रिय. राजनीति और सामाजिक मुद्दों को गहराई से समझकर देश तक सटीकता से पहुँचाने में माहिर. ABP न्यूज और डिजिटल के लिए निष्पक्ष, प्रभावशाली पत्रकारिता मेरा मकसद. खाली समय में अनछुई जगहों की सैर, संगीत का आनंद और परिवार के साथ यादगार पल बिताना पसंद.
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Published at : 12 Jul 2026 07:10 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS Majlis Park Fire
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