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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानहीं हुई सौरव-आशुतोष की याचिका दिल्ली HC में लिस्ट, कल सुनवाई की मांग करेगी लीगल टीम

नहीं हुई सौरव-आशुतोष की याचिका दिल्ली HC में लिस्ट, कल सुनवाई की मांग करेगी लीगल टीम

सीजेपी ने आशुतोष रांका और सौरव दास की रिहाई के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार को उनकी न्यायिक हिरासत को दिन आगे बढ़ा दिया गया है. 21 अक्टूबर हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Oct 2026 11:05 PM (IST)
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सौरव दास और आशुतोष रांका की याचिका को मंगलवार राज दिल्ली हाईकोर्ट में लिस्ट नहीं किया गया है. उनकी कानूनी टीम कल इस मामले पर सुनवाई की मांग करेगी. सीजेपी नेता सौरव दास और आशुतोष रांका ने एसईएम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है, जिसमें उनकी न्यायिक हिरासत को दो और दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था. 

अब हाईकोर्ट बुधवार यानी 21 अक्टूबर को उनकी याचिका पर सुनवाई कर सकता है. इससे पहले सीजेपी की लीगल हेड रत्ना सिंह ने कहा है कि हमने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. रात में ही तत्काल सुनवाई की मांग की गई है. 

उन्होंने कहा कि सौरव और आशुतोष को एक मिनट भी जेल में नहीं रहना चाहिए. राजनीतिक खेल तमाशों की वजह से उनकी आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए. न्याय में देरी नहीं होना चाहिए. 

दो दिन और बढ़ा दिया है, न्यायिक हिरासत को

दरअसल, सोमवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में तैनात एक नए विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के बाद दोनों की न्यायिक हिरासत को दो दिन और बढ़ा दिया गया. दास और रांका को 13 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था. उन्होंने प्रतिबंधित जंतर-मंतर में घुसने के लिए एक गेट फांदकर अंदर गए थे. वहीं, गृहमंत्रालय के आदेश के बाद से जंतर मंतर को अब विरोध प्रदर्शन की तय जगह नहीं माना जाता है. 

CJP अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के आदेश को दी चुनौती

शुरुआत में उन्हें पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. सीजेपी नेताओं ने अपनी याचिका में मजिस्ट्रेट के इस आदेश को चुनौती दी है. उनका तर्क है कि यह आदेश तय कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है. संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिली उनकी व्यक्तिगत आजादी के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

कार्तिक सागर समाधिया, ABP न्यूज में बतौर कंसल्टेंट सेवाएं दे रहे हैं. नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर लगातार नजर रखते हैं. कई राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा साल 2019 में हुए लोक चुनावों से जुड़ी खबरों को कवर किया. एबीपी न्यूज से पहले दैनिक भास्कर, एशियानेट न्यूज, ईटीवी भारत, इंडिया टुडे से जुड़े रहे हैं. इस दौरान एडिटोरियल, टीवी-डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े कार्य किए. इंडिया टुडे के यूट्यूब, सोशल मीडिया पर कैप्सूल और लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो बनाने से जुड़ा अनुभव शामिल है. मीडिया का करीबन साढ़े 8 साल का अनुभव है. कोरोना और एमपी चुनाव के समय ग्राउंड से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स की हैं. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. मध्यप्रदेश के सीहोर शहर से ताल्लुक रखते हैं. कार्यक्षेत्र भोपाल, दिल्ली और हैदराबाद रहा है.

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Published at : 20 Oct 2026 10:16 PM (IST)
Tags :
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