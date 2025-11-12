(Source: Poll of Polls)
देवेंद्र यादव ने LNJP अस्पताल में दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से की मुलाकात, मुआवजे और कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल
Delhi Red Fort Blast: दिल्ली के लाल किला धमाके के बाद कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव LNJP अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की. उन्होंने मुआवजे की मांग की और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाए.
लाल किला परिसर में मंगलवार सुबह हुए भीषण धमाके के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने तुरंत हरकत में आते हुए LNJP अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की. अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में बेड पर लेटे पीड़ितों से बातचीत करते हुए यादव ने उनकी हौसला-अफजाई की और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.
यादव ने मौके पर ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से अपील की कि घायलों का इलाज स्पेशल प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए. साथ ही हर घायल को 5 लाख रुपये और मृतकों के परिजनों को 50 लाख रुपये का मुआवजा तत्काल जारी किया जाए.
कई घायल तो छोटे-मोटे रोजगार करने वाले लोग हैं. उनके ई-रिक्शा, ठेले सब जलकर राख हो गए. सरकार को इनकी भरपाई भी करनी होगी ताकि ये लोग ठीक होने के बाद दोबारा अपना काम शुरू कर सकें, यादव ने कहा.
कानून-व्यवस्था पर सवाल
यादव ने दिल्ली की कानून-व्यवस्था पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से चेतावनी देती रही है, लेकिन सत्ताधारी दल ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. नतीजा—राजधानी के दिल में 9 मासूमों की जान चली गई.
उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठाए. “गृह मंत्री खुद मौके पर पहुंचे, गिरफ्तारियां हुईं, लेकिन धमाके की वजह अभी तक साफ नहीं. फरीदाबाद में भारी मात्रा में RDX बरामद हुआ. फिर भी कोई ठोस जवाब नहीं. क्या दिल्ली ब्लास्ट भी पहलगाम हमले की तरह रहस्य बनकर रह जाएगा?” यादव के साथ पूर्व मंत्री हारून यूसुफ, डॉ. नरेंद्र नाथ और कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन अनिल भारद्वाज भी मौजूद रहे. सभी ने पीड़ित परिवारों के साथ एकजुटता जताई.
