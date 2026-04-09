बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के परिवार पर हमला, कार के शीशे तोड़े

दिल्ली के तिलक नगर इलाके में एक चौंकाने वाली रोडरेज की घटना सामने आई . बाल कथावाचक अभिनव अरोड़ा के परिवार पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया. घटना के वक्त पूरा परिवार कार में मौजूद था. अभिनव के पिता तरुण राज अरोड़ा के मुताबिक, आरोपियों ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी से एक बच्चे के पैर पर चोट लग गई है. इसी बात को लेकर कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते आरोपियों ने हमला कर दिया. इस दौरान कार के शीशे भी तोड़ दिए गए, जिससे परिवार में दहशत फैल गई.

रोडरेज का मामला दर्ज

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए रोडरेज का मामला दर्ज कर लिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आसपास के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि घटना के सभी पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.

'अगला नंबर आप का है'

अभिनव अरोड़ा ने इंस्टाग्राम पर हमले का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "जलते घर को देखने वालो, फूस का छप्पर आप का है. आग के पीछे तेज़ हवा है, आगे मुक़द्दर आप का है. उसके क़त्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया. मेरे क़त्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आप का है."

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7 अप्रैल रात 10 बजे की घटना- पिता

एबीपी लाइव से बात करते हुए तरुण राज अरोड़ा ने कहा कि 7 अप्रैल मंगलवार की रात करीब 10 बजे कुछ लोग बच्चे के पैर पर कार चढ़ जाने को लेकर हमला बोल दिया. जब इस बाबत पुलिस को वारदात की जगह से तुरंत कॉल किया गया. तरुण राज ने आगे कहा कि पुलिस पीड़ित और आरोपित दोनों को अस्पताल लेकर गईं जहां पीड़ित यानी बच्चे को किसी भी तरह की चोट नहीं होने की पुष्टि हुई. जबकि मारपीट के दौरान उन्हें चोटें आई हैं.

पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरुआती जांच और बयान के आधार पर 3 लोगों को हिरासत में लिया है जबकि जांच के बाद 2 लोगों को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है. बाकी आगे की जांच अभी जांच चल रही है.

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