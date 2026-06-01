शालीमार बाग में तोड़े गए 150 घर, DM बोले- 'साल 1980 से यह जमीन सरकार की, कोई वैध मालिक नहीं था'

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में रविवार (31 मई) को सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई. 31मई सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई यह कार्रवाई देर रात तक जारी रही. इस दौरान कई मकानों और ढांचों को हटाया गया, जिससे करीब 150 परिवारों को अपना आशियाना छोड़ना पड़ा. कार्रवाई के दौरान लोगों की आंखों में आंसू और भविष्य को लेकर चिंता साफ दिखाई दी.

हालांकि प्रशासन का कहना है कि जिस जमीन पर यह कार्रवाई की गई, वह कई दशक पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी थी और वहां रह रहे लोग किसी भी तरह से जमीन के वैध मालिक नहीं थे.

मुआवजा न लेने वालों का पैसा ट्रेजरी में

ABP News से बातचीत में सेंट्रल-नॉर्थ के डीएम शैलेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि इस जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया काफी पुरानी है. उन्होंने कहा कि 1959 में सेक्शन-4 का नोटिफिकेशन जारी हुआ था और बाद में सेक्शन-6 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्ष 1980 में अवॉर्ड घोषित कर दिया गया था.

उसी समय सरकार ने जमीन का अधिग्रहण कर लिया था और रिकॉर्डेड मालिकों को मुआवजा भी दिया गया था. जिन लोगों ने मुआवजा नहीं लिया, उनकी राशि सरकारी ट्रेजरी में जमा करा दी गई.

जलभराव, ट्रैफिक जाम और इमरजेंसी सेवाओं में होगी आसानी

डीएम ने कहा कि वर्तमान में वहां रहने वाले लोग रिकॉर्डेड मालिक नहीं हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकारी जमीन पर लंबे समय तक रहने से किसी व्यक्ति का मालिकाना हक स्थापित नहीं हो जाता. उन्होंने बताया कि यह पूरा इलाका मास्टर प्लान के तहत सड़क चौड़ीकरण परियोजना का हिस्सा है.

मौजूदा सड़क को 30 मीटर चौड़ा किया जाना है, जबकि नाले का भी विस्तार किया जाएगा. प्रशासन का दावा है कि सड़क संकरी होने और नाले की क्षमता कम होने के कारण बरसात में जलभराव, ट्रैफिक जाम और आपातकालीन सेवाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है.

निवासियों को घर छोड़ने के लिए मिले थे 7 हफ्ते

डीएम शैलेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि इस मामले में प्रभावित लोग पहले दिल्ली हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गए थे. हाई कोर्ट ने विस्तृत सुनवाई के बाद निवासियों को मकान खाली करने के लिए सात सप्ताह का समय दिया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी. प्रशासन ने 30 मई को अंतिम अनुरोध किया और 31 मई को कब्जा लेने की कार्रवाई शुरू कर दी.

DM परिहार के मुताबिक, कार्रवाई वाले क्षेत्र में कुल 143 ढांचे और 127 परिवार प्रभावित हुए हैं. करीब 700 मीटर लंबे हिस्से में लगभग साढ़े 10 मीटर चौड़ाई तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है. यह लगभग 8 बीघा सरकारी जमीन का हिस्सा है, जिसे जल्दी से जल्दी खाली कराकर DDA को सौंपा जाएगा ताकि यहां सड़क निर्माण का काम शुरू हो सके.

157 लोगों ने की थी शिकायत

इस मामले में सरकार का पक्ष रखने वाले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर धीरज कुमार ने ABP News को बताया कि पूरी कार्रवाई कानून और न्यायिक आदेशों के अनुरूप की गई है. उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 से ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी और एक-एक व्यक्ति को नोटिस जारी कर दस्तावेज पेश करने का अवसर दिया गया था. करीब 157 लोगों ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष रखा, लेकिन कोई भी व्यक्ति जमीन पर वैध स्वामित्व साबित करने वाले दस्तावेज पेश नहीं कर सका.

धीरज कुमार के मुताबिक अधिकांश लोगों ने पावर ऑफ अटॉर्नी जैसे दस्तावेज प्रस्तुत किए, जो स्वामित्व का कानूनी प्रमाण नहीं माने जाते. इसके बाद 98 लोग हाई कोर्ट पहुंचे, जहां 6 अप्रैल 2026 को अदालत ने प्रशासन के पक्ष में फैसला दिया और 30 मई तक मकान खाली करने का समय दिया. बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी.

3 लाख रुपये और अस्थायी आवास की व्यवस्था

उन्होंने कहा कि अदालतों ने भी माना कि सड़क चौड़ीकरण और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार का मामला व्यापक जनहित से जुड़ा हुआ है. धीरज कुमार ने आगे कहा कि प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कोई परिवार तत्काल बेघर न हो. इसी उद्देश्य से परिवारों को तीन लाख रुपये की सहायता राशि और अस्थायी आवास की व्यवस्था भी की गई.

जमीन खरीदने से पहले सतर्कता बरतने की सलाह

दिल्ली सरकार के स्टैंडिंग काउंसिल संजय कुमार पाठक ने भी ABP News से बातचीत में कहा कि जमीन खरीदने से पहले किसी भी व्यक्ति को उसकी कानूनी स्थिति की जांच करनी चाहिए. उन्होंने दावा किया कि राजस्व रिकॉर्ड में अवॉर्ड नंबर-50 स्पष्ट रूप से दर्ज था, जिससे यह पता चलता था कि जमीन पहले ही सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा चुकी है. उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा अदालत में दाखिल कुछ दस्तावेजों में भी जमीन की स्थिति को लेकर उल्लेख था, इसलिए खरीदारों को पहले ही सतर्क रहना चाहिए था.

प्रशासन का कहना है कि भूमि एवं भवन विभाग, DDA, PWD, MCD, दिल्ली पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की मदद से यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों के मुताबिक अतिक्रमण हटाने का अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक पूरे क्षेत्र को खाली नहीं करा लिया जाता.