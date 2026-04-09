हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRकालिंदी कुंज होगा सिग्नल फ्री, बनेंगे 2 फ्लाईओवर, 3 राज्यों को होगा फायदा जानें- पूरा प्लान

कालिंदी कुंज होगा सिग्नल फ्री, बनेंगे 2 फ्लाईओवर, 3 राज्यों को होगा फायदा जानें- पूरा प्लान

Delhi Kalindi Kunj Traffic: दिल्ली और नोएडा के बीच आने-जाने वालों को भविष्य में कालिंदी कुंज में भीषण जाम का सामना नहीं करना पड़ेगा. NHAI ने इसको लेकर बड़ा प्लान तैयार कर लिया है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Apr 2026 05:25 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

दिल्ली-नोएडा सीमा पर स्थित कालिंदी कुंज जंक्शन पर लंबे समय से जारी भीषण जाम से राहत दिलाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)ने फ्लाईओवर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. यह फ्लाईओवर टू वे होगा. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर कालिंदी कुंज चौराहा सिग्नल-फ्री हो जाएगा, जिससे रोजाना हजारों वाहन चालकों को राहत मिलने की उम्मीद है. इस फ्लाईओवर से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, तीन राज्यों को फायदा होगा.

इस संबंध में बुधवार को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और नोएडा ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों की बैठक NHAI के साथ हुई, जिसमें डीपीआर पर चर्चा की गई. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक) दिनेश कुमार गुप्ता ने बताया कि जंक्शन को सिग्नल-फ्री बनाने के लिए दो लूप रोड यानी फ्लाईओवर बनाए जाएंगे.

सीधे फरीदाबाद ले जाएगा फ्लाईओवर

प्रोजेक्ट के तहत पहला फ्लाईओवर नोएडा से आने वाली गाड़ियों को सीधे फरीदाबाद और मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर ले जाएगा, जिससे उन्हें कालिंदी कुंज चौराहे पर रुकना नहीं पड़ेगा. दूसरा फ्लाईओवर फरीदाबाद और मुंबई एक्सप्रेसवे की ओर से आने वाले वाहनों को सीधे नोएडा की ओर जोड़ेगा, जो ओखला बैराज रोड से कनेक्ट होगा. इस तरह दोनों ही ओर से ट्रैफिक का दबाव कम होगा और जंक्शन पर जाम की समस्या में बड़ी कमी आएगी.

दिल्ली में बोरवेल लगाने के लिए सरकार लाएगी नई पॉलिसी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान

अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा चौराहा भी चालू रहेगा, लेकिन इसे भी सिग्नल-फ्री बनाने के लिए कुछ हिस्सों का चौड़ीकरण किया जाएगा. कालिंदी कुंज जंक्शन लंबे समय से दिल्ली, नोएडा और फरीदाबाद के बीच प्रमुख ट्रैफिक पॉइंट बना हुआ है, जहां रश आवर्स में घंटों जाम लगता है.

लोकसभा में उठा था मुद्दा

यह प्रस्ताव पहली बार अगस्त 2025 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने उठाया था. उस समय NHAI को भेजे गए पत्र में बताया गया था कि मुंबई एक्सप्रेसवे के खुलने के बाद फरीदाबाद और बदरपुर से नोएडा की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कालिंदी कुंज पर ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ गया है.

अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक NHAI ने इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर तैयार कर लिया है और अब इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है.

दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने वाला सरबजीत खोलेगा बड़े राज? 8 दिन की कस्टडी में पुलिस करेगी पूछताछ

लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था. तब केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने बताया था कि कालिंदी कुंज समेत दिल्ली के तीन प्रमुख कॉरिडोर पर ट्रैफिक बेहतर करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जा रही हैं. इस फ्लाईओवर से न सिर्फ यात्रा समय कम होगा, बल्कि ट्रैफिक भी संतुलित होगा.

फिलहाल प्रोजेक्ट की समयसीमा तय नहीं की गई है, लेकिन मंजूरी और डीपीआर तैयार होने के बाद इसे जल्द शुरू किए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.

Published at : 09 Apr 2026 05:05 PM (IST)
Tags :
Up News Noida News DELHI NEWS Faridabad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
कालिंदी कुंज होगा सिग्नल फ्री, बनेंगे 2 फ्लाईओवर, 3 राज्यों को होगा फायदा जानें- पूरा प्लान
कालिंदी कुंज होगा सिग्नल फ्री, बनेंगे 2 फ्लाईओवर, 3 राज्यों को होगा फायदा जानें- पूरा प्लान
दिल्ली NCR
दिल्ली में बोरवेल लगाने के लिए सरकार लाएगी नई पॉलिसी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान
दिल्ली में बोरवेल लगाने के लिए सरकार लाएगी नई पॉलिसी, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का ऐलान
दिल्ली NCR
Explained: दिल्ली में 1,511 कॉलोनियों पर केंद्र का बड़ा फैसला! 10 लाख परिवारों को क्या मिलेगा, क्यों छूटेंगे कई लोग?
दिल्ली में 1,511 कॉलोनियों पर केंद्र का बड़ा फैसला! 10 लाख परिवारों को क्या मिलेगा?
दिल्ली NCR
दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने वाला सरबजीत खोलेगा बड़े राज? 8 दिन की कस्टडी में पुलिस करेगी पूछताछ
दिल्ली विधानसभा में कार घुसाने वाला सरबजीत खोलेगा बड़े राज? 8 दिन की कस्टडी में पुलिस करेगी पूछताछ
Advertisement

वीडियोज

समय रैना के “Still Alive” video से उठा विवाद, Shaktimaan पर टिप्पणी के बाद Mukesh Khanna का तीखा reaction
Sansani: 40 दिन बाद... सुपरपावर का 'सुपर सरेंडर' ?| Iran-israel War | Middle East War | Trump
UP: Pilibhit में मां की जान बचाने के लिए अस्पताल में सांप लेकर पहुंचा बेटा, डॉक्टरों में मचा हड़कंप
Chitra Tripathi: ट्रंप का सरेंडर या ईरान की कूटनीतिक फतह? | Iran US Israel War Ceasefire
Bharat Ki Baat: सीजफायर के बाद क्या थम जाएगी जंग ? | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों? समझें खेला
बंगाल में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम को नहीं दिया टिकट, 2021 के 8 कैंडिडेट से शून्य का सफर क्यों?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
PM मोदी के गढ़ में ओवैसी की एंट्री, यूपी विधानसभा चुनाव में बढ़ेगी बीजेपी की टेंशन?
क्रिकेट
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
मिलर से लास्ट दो गेंद पर नहीं बने 2 रन, जानें दिल्ली की हार के बाद क्या बोले कप्तान अक्षर पटेल?
बॉलीवुड
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
स्कूल में 3 बार फेल हुए अक्षय कुमार, बचपन के दोस्त संग मस्ती, बोले- लड़कियों को देखने जाते थे
इंडिया
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
भारत पहुंचते ही बांग्लादेश के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से कहा- शेख हसीना को लौटाओ, इंडिया ने क्या दिया जवाब?
विश्व
अमेरिका-ईरान सीजफायर पर शहबाज शरीफ खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हमारे हीरो, अल्लाह ने आज पाकिस्तान को...'
US-ईरान सीजफायर पर शहबाज खुशी से फूले नहीं समाए, बोले- 'मुनीर हीरो, अल्लाह ने पाकिस्तान को...'
एग्रीकल्चर
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
एक एकड़ पर 10000 रुपये! किसानों को इस स्कीम में पैसा दे रही छत्तीसगढ़ सरकार, ऐसे करें अप्लाई
ट्रेंडिंग
Viral Video: ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ऐसे यूथ को इजरायल भेज दो... रेलवे ट्रैक पर लेटकर वीडियो बना रहे लड़के को देख भड़क गए यूजर्स
ENT LIVE
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
समय रैना के ‘Still Alive’ वीडियो पर विवाद, शक्तिमान वाले बयान पर भड़के मुकेश खन्ना
ENT LIVE
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
Sampradayini Suppini Suddapoosani Review: बढ़िया Time Pass फिल्म, Next Level Twist के साथ अच्छा Climax
ENT LIVE
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
अल्लू अर्जुन का फर्स्ट लुक रिवील, AA22xA6 को म‍िला नया टाइटल 'राका'
ENT LIVE
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
Shah Rukh Khan ने Rajinikanth की 'Jailer 2' को क्यों कहा No?
ENT LIVE
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Allu Arjun, Atlee की मेगा फिल्म का धमाका! 8 अप्रैल को आएगा First Look और Title
Embed widget