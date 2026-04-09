क्रिप्टो, म्यूल अकाउंट और विदेशी हैंडलर्स, दिल्ली में 74 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले 2 अरेस्ट

ऑनलाइन निवेश (Online Investment) के नाम पर भोले-भाले लोगों को अपना शिकार बनाने वाले एक बड़े साइबर ठग गिरोह का दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में दो अहम आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने अलग-अलग मामलों में लोगों से करीब 74 लाख रुपये से ज्यादा की ठगी की है. जांच में खुलासा हुआ है कि यह गिरोह विदेशी (चीनी) हैंडलर्स के इशारे पर म्यूल बैंक अकाउंट और क्रिप्टोकरेंसी के जरिए इस पूरे नेक्सेस को चला रहा था.

पश्चिमी जिले के साइबर सेल में दर्ज पहले मामले में शिकायतकर्ता को वॉट्सऐप ग्रुप के जरिए स्टॉक ट्रेडिंग और आईपीओ (IPO) में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दिया गया. झांसे में आकर पीड़ित ने अलग-अलग खातों में 27.82 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए.

जांच के बाद पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के जेटा-2 इलाके से राहुल त्यागी को गिरफ्तार किया. पूछताछ में राहुल ने बताया कि वह टेलीग्राम के जरिए चीनी हैंडलरों के संपर्क में था. वह ठगी के पैसों के लेनदेन के लिए 10 से 12 बैंक खाते (म्यूल अकाउंट) ऑपरेट कर रहा था, जिसके बदले उसे क्रिप्टोकरेंसी और कैश में कमीशन मिलता था. राहुल त्यागी इससे पहले भी 2.5 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है.

47 लाख की ठगी में म्यूल अकाउंट होल्डर गिरफ्तार

दूसरा मामला दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के साइबर थाने का है. इसमें मोहम्मद वकार आज़म नाम के व्यक्ति से निवेश के नाम पर 47 लाख रुपये की ठगी की गई. इस मामले में पुलिस ने ग्रेटर नोएडा के रोजा जलालपुर निवासी 36 वर्षीय रिंकू को गिरफ्तार किया है. रिंकू ने अपने फर्म के बैंक खाते और उससे जुड़े सिम कार्ड की डिटेल अपने साथियों को दे दी थी. ठगी की कुल रकम में से 31.45 लाख रुपये सीधे रिंकू के खाते में आए थे, जिन्हें बाद में अन्य खातों में ट्रांसफर कर दिया गया.

पुलिस ने 4.40 लाख रुपये किए फ्रीज

पुलिस ने इस पूरे ऑपरेशन को ट्रैक करते हुए आरोपी के पास से मोबाइल फोन बरामद किया है. जांच में ठगी से जुड़े 9 बैंक खातों का पता चला है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इनमें से करीब 4.40 लाख रुपये फ्रीज करवा दिए हैं, जिसमें से 1 लाख रुपये की राशि पीड़ित को वापस भी मिल चुकी है. क्राइम ब्रांच अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और विदेशी हैंडलर्स की तलाश में जुटी है.