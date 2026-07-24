जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट के बीच अभिजीत दीपके ने नया सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी तबीयत के बारे में अपडेट दिया है. दीपके ने बताया है कि पूरी रात IV, इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट के बाद जंतर-मंतर लौट रहा हूं. बुखार की वजह से शारीरिक रूप से अभी भी अभिजीत दीपके कमजोर हैं लेकिन संघर्ष जारी रहेगा.

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "जंतर-मंतर पर हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते."

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Heading back to Jantar Mantar after a night full of IVs, injections, and blood tests.



Physically I’m still feeling weak due to fever, but the fight must go on.



Our peaceful protest at Jantar Mantar will continue until Dharmendra Pradhan resigns. — Abhijeet Dipke (@abhijeet_dipke) July 24, 2026

'इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं'- अभिजीत दीपके

एक और सोशल मीडिया पोस्ट में अभिजीत दीपके ने छात्रों को संबोधित करते हुए एक वीडियो शेयर किया. दीपके ने कहा, "20 जुलाई को सैकड़ों बच्चों के सिर फोड़े गए हैं. सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है. इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है. अब हम इस्तीफा लेकर ही हटेंगे."

अभिजीत दीपके और छात्रों ने जंतर मंतर पर 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' और 'इस्तीफा तुमको देना होगा वरना रोज धरना होगा' के नारे लगाए.

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