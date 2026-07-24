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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं लेकिन...' सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बीच अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

'मैं कमजोर महसूस कर रहा हूं लेकिन...' सोनम वांगचुक के अनशन तोड़ने के बीच अभिजीत दीपके का बड़ा बयान

Abhijeet Dipke CJP Protest: सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "जंतर-मंतर पर हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते."

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 24 Jul 2026 11:53 AM (IST)
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जंतर मंतर पर जारी कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) प्रोटेस्ट के बीच अभिजीत दीपके ने नया सोशल मीडिया पोस्ट कर अपनी तबीयत के बारे में अपडेट दिया है. दीपके ने बताया है कि पूरी रात IV, इंजेक्शन और ब्लड टेस्ट के बाद जंतर-मंतर लौट रहा हूं. बुखार की वजह से शारीरिक रूप से अभी भी अभिजीत दीपके कमजोर हैं लेकिन संघर्ष जारी रहेगा. 

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा, "जंतर-मंतर पर हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते."

यह भी पढ़ें: सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने पर CM रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया, कही दी ये बड़ी बात!

'इस्तीफे के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं'- अभिजीत दीपके

एक और सोशल मीडिया पोस्ट में अभिजीत दीपके ने छात्रों को संबोधित करते हुए एक वीडियो शेयर किया. दीपके ने कहा, "20 जुलाई को सैकड़ों बच्चों के सिर फोड़े गए हैं. सोनम सर को 26 दिन तक भूख हड़ताल करनी पड़ी है. इसके बाद तो इस्तीफे के नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं है. अब हम इस्तीफा लेकर ही हटेंगे."

अभिजीत दीपके और छात्रों ने जंतर मंतर पर 'धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो' और 'इस्तीफा तुमको देना होगा वरना रोज धरना होगा' के नारे लगाए.

यह भी पढ़ें: 'आपकी नीयत में ही खोट है...' अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर उठाए सवाल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान निमिषा ने राजनीति, क्राइम, पॉलिटिकल एनालिसिस और इलेक्शन रीसर्च पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी लाइव में स्टेट्स सेक्शन में बतौर शिफ्ट हेड अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा इतिहास और साहित्य की किताबों में रुचि रखती हैं और खबरों से हटकर भी लिखना पसंद करती हैं. 
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Published at : 24 Jul 2026 11:21 AM (IST)
Tags :
Jantar Mantar Protest CJP DELHI NEWS Abhijeet Dipke
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