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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? छिटपुट बारिश के आसार; IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

दिल्ली-NCR में आज कैसा रहेगा मौसम? छिटपुट बारिश के आसार; IMD ने जारी किया लेटेस्ट अपडेट

Delhi Weather Today: मौसम विभाग द्वारा अगले दो दिनों तक हल्की से बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है. इलाके के अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 26 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल मौसम से लोगों को राहत मिली हुई है. अधिकतम और न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि शहर के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई. मौसम विभाग द्वारा अगले दो दिनों तक हल्की से बहुत हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है. 

दिल्ली-एनसीआर में रविवार (26 जुलाई) को अलग-अलग स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं, जिनकी गति झोंकों के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. 

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दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम

दिल्ली-एनसीआर में रविवार को अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. सुबह 6 बजे के करीब तापमान 28 डिग्री बना हुआ है. इस समय बारिश के 6 प्रतिशत आसार हैं. मौसम में 87 प्रतिशत नमी देखी जा सकती है. दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में दोपहर 12 के करीब बारिश होने के 25 प्रतिशत आसार हैं. जिससे उमस और गर्मी से राहत मिलेगी. मौसम में 63 प्रतिशत नमी रहने की संभावना है. वहीं 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद है.

कल कैसा रहा दिल्ली-एनसीआर का मौसम?

दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र में न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.4 डिग्री अधिक और पिछले दिन की तुलना में 0.4 डिग्री अधिक रहा. वहीं अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक तथा शुक्रवार की तुलना में 1.4 डिग्री अधिक रहा. 

इस बीच, पालम में न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले की तुलना में 0.2 डिग्री अधिक था और अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो एक दिन पहले से 0.9 डिग्री ज़्यादा था. लोदी रोड में न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो शुक्रवार के मुकाबले 0.2 डिग्री अधिक रहा. वहीं आयानगर में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो पिछले दिन की तुलना में 1.1 डिग्री अधिक था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 26 Jul 2026 06:42 AM (IST)
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