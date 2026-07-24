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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCR'आपकी नीयत में ही खोट है...' अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर उठाए सवाल

'आपकी नीयत में ही खोट है...' अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर उठाए सवाल

दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. आप नेता ने कहा है कि पीएम की नीयत में खोट है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 24 Jul 2026 11:04 AM (IST)
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दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीडियो संदेश को लेकर उठाए हैं. सोशल मीडिया साइट एक्स पर पीएम मोदी के वीडियो संदेश को रिपोस्ट करते हुए लिखा- कल रात को 12 बजे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि पेपर लीक के लिए सोमवार को संसद में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के लिए क़ानून लाया जाएगा. 

पूर्व सीएम ने लिखा कि मोदी जी का दिया आश्वासन कितना खोखला है, ये कल ख़ुद ही साबित हो गया.

उन्होंने लिखा कि 2024 NEET पेपर लीक के mastermind को कल CBI ने कोर्ट में निर्दोष घोषित कर दिया. अगर ऐसी ही जाँच करनी है, अगर आपको सुबूत ही नहीं पेश करने, तो fast-track courts का नाटक क्यों?  मोदी जी, आपकी नीयत में ही खोट है.

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पीएम मोदी ने क्या कहा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश के युवाओं का कल्याण और हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) प्रश्नपत्र लीक को लेकर युवाओं के लगातार जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि प्रश्नपत्र लीक के मामलों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए सरकार ने त्वरित अदालतें स्थापित करने का फैसला किया है.

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मोदी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, 'हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है. हमारे युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.' प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रश्नपत्र लीक के मुद्दे पर संबंधित प्राधिकारियों और अधिकारियों को सभी आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं. प्रधानमंत्री ने कहा, 'विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.’

Published at : 24 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Narendra Modi ARVIND KEJRIWAL DELHI NEWS DELHI POLITICS
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