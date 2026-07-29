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हिंदी न्यूज़बिजनेसपटना में 113 रुपए लीटर पेट्रोल, दिल्ली में 102, आपके शहर में क्या है पेट्रोल- डीजल का ताजा भाव

पटना में 113 रुपए लीटर पेट्रोल, दिल्ली में 102, आपके शहर में क्या है पेट्रोल- डीजल का ताजा भाव

Petrol- Diesel Price Today 29 July 2026: आज पेट्रोल और डीजल आपके शहर में किस रेट पर मिल रहा है, ये आप यहां से जान सकते हैं. यहां शहर अनुसान ईंधन की रेट लिस्ट दी गई है.

Written By : सृष्टि |  Updated at : 29 Jul 2026 06:38 AM (IST)
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Petrol- Diesel Price Today 29 July 2026: देशभर में पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए गए हैं. सरकारी तेल कंपनियों ने आज भी ईंधन की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है. ऐसे में वाहन चालकों को फिलहाल राहत मिली हुई है. हालांकि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव जारी है, इसलिए आने वाले दिनों में बाजार की नजर इसी पर रहेगी.

दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल और डीजल पुराने भाव पर ही बिक रहे हैं. तेल कंपनियां रोज सुबह 6 बजे नई कीमतें जारी करती हैं, लेकिन आज भी उपभोक्ताओं को किसी नए बदलाव का सामना नहीं करना पड़ा.

शहर अनुसार पेट्रोल का दाम (रुपए प्रति लीटर)- 

  • दिल्ली- 102.12
  • नोएडा- 101.89
  • मुंबई- 111.21
  • पटना- 113.37
  • लखनऊ- 101.89
  • बैंगलुरू- 111.68
  • हैदराबाद- 115.69
  • पूणे- 112.02
  • कोलकाता- 113.51
  • अहमदाबाद- 101.67
  • चेन्नई-107.94

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शहर अनुसार डीजल का दाम (रुपए प्रति लीटर)- 

  • दिल्ली- 95.20
  • नोएडा- 95.37
  • मुंबई- 97.83
  • पटना- 99.36
  • लखनऊ- 95.36
  • बैंगलुरू- 99.56
  • हैदराबाद- 103.82
  • पूणे- 98.66
  • कोलकाता- 99.82
  • अहमदाबाद- 97.79
  • चेन्नई- 99.71

क्यों नहीं बदले दाम?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड 88 डॉलर प्रति बैरल के नीचे आ गया है. इसके बावजूद घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया. इसकी वजह यह है कि भारत में ईंधन की खुदरा कीमतें केवल कच्चे तेल पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि इनमें टैक्स, फ्रेट, डीलर कमीशन और कई तरह के दूसरे खर्च भी शामिल होते हैं.

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पेट्रोल शुद्ध है या नहीं?
अगर आपको पेट्रोल की गुणवत्ता पर थोड़ा भी डाउट है तो पेट्रोल पंप पर फिल्टर पेपर टेस्ट और डेंसिटी टेस्ट करा लें. फिल्टर पेपर पर पेट्रोल की कुछ बूंदें डालने पर अगर वह बिना कोई दाग छोड़े उड़ जाए तो उसे शुद्ध माना जाता है. वहीं, डेंसिटी रजिस्टर देखकर भी गुणवत्ता की जांच की जा सकती है. 

जनवरी से अब तक कितना बदला भाव?
इस साल जनवरी के मुकाबले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कई बार बदलाव हुए हैं. मई के आखिर में सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद से अब तक कीमतें स्थिर बनी हुई हैं और आज भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है.

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About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 29 Jul 2026 06:38 AM (IST)
Tags :
Business News Diesel Price Petrol Rate Petrol & Diesel
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