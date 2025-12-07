मोहल्ला क्लिनिक बंद, शराब शोरूम तेजी से खोलने की योजना…AAP ने बीजेपी सरकार पर खड़े किए कई सवाल

दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाओं पर सख्ती और शराब बिक्री को लेकर सरकार की जारी नीतियों पर तीखा राजनीतिक टकराव सामने आ रहा है. आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि जहां गरीब और मध्यम वर्ग के लिए जरूरी मोहल्ला क्लिनिक बंद किए जा रहे हैं, वहीं मॉल और मेट्रो स्टेशनों पर शराब बेचने की तैयारी ज़ोरों पर है. पार्टी ने इसे जनहित के खिलाफ़ और बेमेल प्राथमिकताओं का परिचायक बताया.

AAP का कहना है कि दिल्ली में 95 अतिरिक्त मोहल्ला क्लिनिक बंद करने के फैसले ने हज़ारों नियमित मरीजों को असमंजस में डाल दिया है. पार्टी ने सवाल उठाया कि जिन लोगों का रोज़मर्रा का इलाज, दवाइयाँ और स्वास्थ्य सलाह इन्हीं क्लिनिकों के भरोसे चलती थी, वे अब कहाँ जाएंगे. आरोप है कि सरकार इस बड़े बदलाव पर चुप्पी साधे हुए है.

मेट्रो स्टेशन और मॉल में ‘प्रीमियम शराब शोरूम’ नीति पर AAP का निशाना

पार्टी ने दूसरी बड़ी आपत्ति शराब बिक्री को लेकर जाहिर की. बयान में कहा गया कि शराब के उपभोक्ताओं को अब मेट्रो स्टेशन और मॉल तक में प्रीमियम शराब शोरूम उपलब्ध कराने की तैयारी है. AAP ने आरोप लगाया कि ‘ग्लैमरस’ तरीके से बोतलों को प्रदर्शित कर नए उपभोक्ताओं को आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है.

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को कम करने में तो सक्रिय है, लेकिन शराब की उपलब्धता को आसान बनाने में उतनी ही उत्सुक. पार्टी ने कहा कि गरीबों, बुजुर्गों और मध्यम वर्ग के वे लोग जो मोहल्ला क्लिनिकों पर निर्भर थे, अब किलोमीटरों दूर जाकर इलाज कराएंगे, लेकिन शराब पीने वालों के लिए हर मेट्रो स्टेशन पर विकल्प उपलब्ध होंगे.

क्लिनिक बंद करने पर साधा निशाना

AAP ने कहा कि पहले किराए पर चल रहे क्लिनिक बंद करने की बात कही गई, फिर 1 किलोमीटर के दायरे में अन्य स्वास्थ्य सुविधा होने का तर्क दिया गया. अब सरकार ने दूरी की सीमा बढ़ाकर 1.6 किलोमीटर कर दी है, जिससे कई और क्लिनिक बंद होने के खतरे में आ गए हैं. पार्टी ने इसे स्वास्थ्य सेवाओं को सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर करने जैसा बताया.

सीआर पार्क और शाहपुर जाट के क्लिनिक पर राजनीति!

पार्टी ने उदाहरण देते हुए कहा कि चितरंजन पार्क के डी और ए ब्लॉक तथा शाहपुर जाट जैसे इलाकों में मोहल्ला क्लिनिक स्थानीय लोगों की ज़रूरत थे. शाहपुर जाट में रोज़ 150 से ज़्यादा मरीज इलाज कराते थे. AAP ने पूछा कि इन क्षेत्रों के लोग अब इलाज के लिए कहां जाएंगे और क्या सरकार या स्थानीय विधायक इसके लिए कोई विकल्प दे पाए हैं?

लाखों लोगों की सुविधा बंद न करें- AAP की अपील

आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार से अपील की कि वह इस महत्वपूर्ण और सफल स्वास्थ्य सुविधा को राजनीति का विषय न बनाए. पार्टी ने चेतावनी दी कि ऐसे कदम लाखों लोगों की दिक्कतें बढ़ाएंगे और सरकार को जनता की नाराज़गी झेलनी पड़ सकती है.