Delhi AQI Today: दिल्ली में हवा अब भी बहुत खराब, 330 तक पहुंचा AQI, ठंड ने भी बढ़ाई मुश्किलें

दिल्ली में बीते दिन शनिवार (6 दिसंबर) को भी हवा बेहद प्रदूषित रही और 24 घंटे का औसत AQI 330 दर्ज किया गया जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है. केंद्र व राज्य सरकारों के प्रयासों के बावजूद राजधानी पिछले डेढ़ महीने से जहरीली हवा की गिरफ्त से बाहर नहीं निकल पाई है. सबसे अधिक समस्या अस्थमा मरीजों और बुजुर्गों को हो रही है.

राष्ट्रीय राजधानी शनिवार को भी प्रदूषण की चपेट में रही और सीपीसीबी के समीर ऐप के अनुसार 40 में से 31 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज हुआ. नेहरू नगर में AQI 369 और मुंडका में 387 रहा. शनिवार सुबह नौ बजे तक औसत AQI 335 दर्ज किया गया और ज्यादातर स्टेशनों पर स्तर 300 से ऊपर बना रहा. मौसम विभाग ने रविवार सुबह हल्की धुंध का अनुमान जताया है, जबकि न्यूनतम तापमान नौ और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. IMD के मुताबिक आसमान आंशिक रूप से बादलों से ढका रहेगा.

अगले दिनों में भी सुधार के आसार नहीं

वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों तक AQI इसी स्तर के आसपास बना रहेगा. दिल्ली में अक्टूबर से प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब, बहुत खराब और गंभीर श्रेणियों में रही है. 14 अक्टूबर के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब AQI 200 से नीचे आया हो. मौसम के कारकों के कारण प्रदूषक कण वातावरण में टिके हुए हैं, जबकि प्रदूषण स्रोतों पर नियंत्रण अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो पा रहा है. शनिवार शाम दिल्ली–NCR की हवा में PM10 का स्तर 275.7 और PM2.5 का स्तर 157.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा, जो मानक से करीब तीन गुना ज्यादा है.

सेहत पर बढ़ता खतरा

राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण का सीधा असर लोगों की सेहत पर दिख रहा है. अस्थमा मरीजों और बुजुर्गों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है. आंखों में जलन, संक्रमण, गले में खराश, खांसी और दर्द की शिकायत बढ़ रही है. फेफड़ों पर बुरा असर पड़ रहा है और लोगों में थकान, घबराहट, सिरदर्द जैसे लक्षण बढ़े हैं.

सरकारी एजेंसियों का कहना है कि बारिश या तेज हवा ही प्रदूषण को कम कर सकती है लेकिन फिलहाल ऐसी किसी मौसमी गतिविधि की संभावना कम है. इसके चलते अगले तीन से चार दिनों तक राहत मिलने की उम्मीद नहीं है.

ठंड का कहर भी जारी

प्रदूषण के साथ साथ राजधानी के लोगों को ठंड को सितम भी झेलना पड़ रहा है. पहाड़ों में बर्फबारी जारी है और इसका असर मैदानी इलाकों में देखा जा रहा है. 10 से 12 किमी प्रति घंटे चलने वाली हवाओं ने शहर की सिहरन और बढ़ा दी है. बता दें कि न्यूनतम तापमान 5 पर बना हुआ है और मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है.