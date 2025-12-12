गोलियों की गूंज से दहली दिल्ली! शाहदरा में बाइक सवारों ने देर रात व्यक्ति पर बरसाई गोलियां
Delhi Crime News: शाहदरा के बलबीर नगर में बाइक सवार हमलावरों ने 50 वर्षीय जोगिंदर राठौर को तीन गोलियां मार दीं. पुलिस ने रात 10.30 PM पर कॉल मिलते ही जांच शुरू की और पीड़ित की हालत फिलहाल स्थिर है.
देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी है ताजा मामला दिल्ली के जहां शाहदरा इलाके के बलबीर नगर का है जहां 11 दिसंबर की देर रात बड़ी आपराधिक घटना सामने आई है. एक 50 वर्षीय व्यक्ति जोगिंदर राठौर को अज्ञात हमलावरों ने बाइक से पीछा करते हुए कई गोलियां फायर की जिनमें से कुछ गोलियां लग गई.
इस घटना के बाद घायल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसका इलाज चल रहा है. पुलिस के मुताबिक रात लगभग 10.30 PM पर पीड़ित की पत्नी ने कॉल कर घटना की सूचना दी, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.
घर लौटते समय हुआ हमला
11 दिसंबर की रात हुई इस वारदात ने इलाके में दहशत फैला दी है. पुलिस ने बताया कि जोगिंदर राठौर अपने वर्कर के साथ बाइक पर घर लौट रहे थे तभी पीछे से आई दूसरी बाइक सवार टीम ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. चलाई गई गोलियों में से तीन गोलियां जोगिंदर को लगीं. फिलहाल उनकी स्थिति डॉक्टरों द्वारा स्थिर बताई जा रही है. पुलिस आसपास के क्षेत्र में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि हमलावरों की पहचान की जा सके.
मामले पर पुलिस ने क्या कहा?
DCP शाहदरा प्रशांत गौतम ने बताया कि उन्हें साढ़े 10 बजे के आसपास एक महिला से कॉल मिली थी जिसमें उसने कहा कि उसके पति को गोली लगी है. पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि जोगिंदर पर पीछे से फायरिंग की गई थी. आईएएनएस के अनुसार, उन्होंने बताया कि जोगिंदर की उम्र 50 साल है और वह बलबीर नगर के रहने वाले हैं. DCP ने कहा कि हमलावर कौन थे और हमले की वजह क्या थी, इसपर अभी कुछ कहना जल्दबाज़ी होगी. जांच कई एंगल से की जा रही है.
वहीं पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी गई है. जांच टीमें यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस घटना के पीछे आपसी रंजिश, अपराधी गैंग या कोई पुराना विवाद शामिल है या नहीं. जोगिंदर की हालत पर डॉक्टरों की नजर बनी हुई है. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और कहा है कि शुरुआती जांच के बाद ही हमलावरों की पहचान और हमले के कारणों पर पुख्ता जानकारी सामने आएगी.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL