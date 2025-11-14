Darbhanga Election Result 2025: बिहार चुनाव की गिनती जैसे-जैसे अंतिम दौर में पहुंच रही है, वैसे-वैसे दरभंगा की सभी सीटों पर मुकाबला और भी रोचक होता जा रहा है. कहीं कांटे की टक्कर है तो कहीं एनडीए ने शुरू से ही बढ़त पकड़ ली है. इस बार खास बात यह है कि स्टार चेहरों से लेकर नए उम्मीदवारों तक, हर कोई अपनी किस्मत आजमा रहा है. मतगणना केंद्रों के बाहर माहौल बेहद गर्म है, और नतीजों के रुझान अगले कुछ घंटों में दरभंगा की राजनीतिक तस्वीर बदलते दिख रहे हैं.

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की गिनती तेज रफ्तार से जारी है और इसी बीच दरभंगा जिले की 10 सीटें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं. इस बार मुकाबला सिर्फ एनडीए और महागठबंधन का नहीं है, बल्कि VIP, जन सुराज और निर्दलीय उम्मीदवार भी कई सीटों पर वोटों का दिलचस्प खेल दिखा रहे हैं.

दरभंगा सदर में फिर चमका कमल

1- मतगणना के नतीजे साफ हो रहे हैं. बीजेपी के दिग्गज उम्मीदवार संजय सरावगी ने शानदार जीत दर्ज की है. उन्हें कुल 96,406 वोट मिले हैं. वहीं VIP उम्मीदवार उमेश सहनी को 28,167 मतों से शिकस्त मिली. दरभंगा सदर की खासियत यह रही कि मतगणना शुरू होते ही सरावगी ने बढ़त पकड़ी और हर राउंड के साथ यह फासला बढ़ता गया.

2- दरभंगा ग्रामीण सीट से जनता दल यूनाइटेड के राजेश कुमार मंडल मैदान में हैं. इनकी टक्कर में राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव हैं. इनमें वोटों का अंतर 18453 है.

3- बहादुरपुर में जनता दल यूनाइटेड के मदन सहनी 12011 मतों से आगे रहे. इनके साथ अपोजिट में राष्ट्रीय जनता दल के भोला यादव थे. जिसमें मदन सहनी की जीत हुई है.

4- केवटी से बीजेपी के मुरारी मोहन झा की जीत हुई है. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल की फराज फातमी को 7306 वोटों से हराया है.

5- कुशेश्वरस्थान से जदयू के अतीरेक कुमार आगे चल रहे हैं. उनकी टक्कर गणेश भारती से हो रही है, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं. अतीरेक 36441 वोटों से आगे हैं.

6- अलीनगर में भाजपा की मैथिली ठाकुर 11730 मतों से आगे हैं. वो आरजेडी के बिनोद मिश्रा को हराती दिख रही हैं.

7- गोराबौराम में सुजीत कुमार 5253 मतों से आगे हैं. ये भी आरजेडी के अफजल अली खान को हराते दिख रहे हैं.

8- बेनीपुर में जदयू के विनय चौधरी 13603 मतों की बढ़त बनाए हुए हैं. वे कांग्रेस के मिथिलेश कुमार चौधरी को टक्कर दे रहे हैं.

मतगणना के रुझान बताते हैं कि दरभंगा की सभी सीटों में से अधिकतर पर एनडीए की पकड़ मजबूत बनती दिख रही है. कुछ सीटों पर महागठबंधन कड़ी टक्कर दे रहा है, लेकिन बीजेपी और जेडीयू के संयुक्त वोट बैंक के आगे माहौल सरल नहीं लग रहा.

कुल मिलाकर साफ है तस्वीर

रुझान साफ दिखा रहे हैं कि दरभंगा में एनडीए की पकड़ मजबूत, और कई सीटों पर जीत का अंतर भी खासा बड़ा दिख रहा है. महागठबंधन का प्रदर्शन कुछ सीटों पर ठीक है, लेकिन मुकाबला जितना धारदार दिख रहा था, जमीन पर वैसा असर नहीं दिखा पा रहा.

यह भी पढ़ें: Bihar Election Result 2025: चुनाव जीतने के कितने दिन बाद शपथ ग्रहण कराना जरूरी, क्या होता है पूरा प्रोसेस?