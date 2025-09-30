हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Video: ट्रिपलिंग इसलिए खतरनाक है! बैलेंस बिगड़ा और खंभे से टकरा गए बाइक सवार, 1 की मौत, वीडियो वायरल

Video: ट्रिपलिंग इसलिए खतरनाक है! बैलेंस बिगड़ा और खंभे से टकरा गए बाइक सवार, 1 की मौत, वीडियो वायरल

Viral Video: छतीसगढ़ के कटघोरा में तीन बाइक सवार व्यक्ति तेज स्पीड में टोल प्लाजा की ओर बढ़ रहे थे और अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह सामने लगे एक खंभे से टकरा गए.देखें वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 30 Sep 2025 04:35 PM (IST)
Preferred Sources

Chhattisgarh News: छतीसगढ़ के कटघोरा टोल प्लाजा से एक भयानक मोटरसाइकिल दुर्घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें बाइक सवार तीन व्यक्ति तेज स्पीड में टोल प्लाजा की ओर बढ़ रहे थे और अचानक बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वह सामने लगे एक खंभे से टकरा जाते हैं और सड़क पर बुरी तरह गिर जाते हैं. ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई

यह घटना कटघोरा टोल प्लाजा पर हुई, जहां एक बाइक सवार तेज रफ्तार में सड़क पर बाइक को दौड़ा रहा था. वीडियो में देखा गया है कि बाइक सवार टोल प्लाजा के पास पहुंचने ही वाला था, वैसे ही उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और बाइक सीधा एक खंभे से टकरा जाती है और तीनों बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर गिर जाते हैं. दावा किया जा रहा है कि हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. 

लोगों ने वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी

जानकारी के मुताबिक,  हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मौके पर मौजूद लोगों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया और अन्य दो का इलाज अभी जारी है. हादसा बेहद ही डरावना था तीनों ही बाइक सवार व्यक्ति सड़क पर बुरी तरह गिरे थे.

सीसीटीवी फुटेज में ये पूरा हादसा रिकॉर्ड हो गया है, जो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है. सोशल मीडिया पर लोगों ने वीडियो पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दी है. यह घटना सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है.

Published at : 30 Sep 2025 04:35 PM (IST)
