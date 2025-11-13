बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 6 खूंखार माओवादी ढेर, 27 लाख का था इनामी

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार (12 नवंबर) को हुए पुलिस- नक्सली मुठभेढ में कुल 27 लाख रुपये के 6 इनामी कुख्यात माओवादी मारे गए, सभी की शिनाख्ती कर ली गई है..साथ ही घटनास्थल से बड़ी मात्रा में नक्सलियों का विस्फोटक सामान और दैनिक सामान के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जवानों ने बरामद किए हैं.

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में बड़े नक्सली लीडर DKSZCM पापाराव, मद्देड़ एरिया कमेटी के इंचार्ज DVCM कन्ना ऊर्फ बुचन्ना, DVCM उर्मिला, DVCM मोहन कड़ती समेत पश्चिम बस्तर डिवीजन के करीब 50-60 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

बुधवार (13 नवंबर ) सुबह कांदुलनार- कचलारम के जंगलों में जवानो की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 6 माओवादी के शव, ऑटोमैटिक हथियार इंसास, 9mm कार्बाइन, .303 रायफल सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और माओवादियो की दैनिक उपयोगी सामग्री मौके से बरामद की गई है.

मारे गए नक्सलियों की हुई शिनाख्ती

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में DVCM कन्ना ऊर्फ बुचन्ना ऊर्फ बुचन्ना कुड़ियम उम्र 35 वर्ष निवासी गुडडीपाल थाना मोदकपाल जिला बीजापुर पदनाम- डीव्हीसीएम, प्रभारी मद्देड़ एरिया कमेटी का था जिस पर 08 लाख रुपये का ईनाम घोषित था,वहीँ कन्ना उर्फ बुचन्ना माओवादी संगठन का बड़ा कैडर था, जो कई नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है, घटनास्थल से बरामद दस्तावेज़ों, डिजिटल उपकरणों एवं सामग्री से पुलिस को यह संकेत मिले हैं कि बुचन्ना का अर्बन नेटवर्क से गहरा संपर्क था, पुलिस की टीमें अब इस नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी हैं, और जल्द ही उससे जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे किये जायेंगे.

इसके अलावा मारे गए नक्सलियों में DVCM उर्मिला पति पापाराव (DKSZCM), निवासी चिंतलनार जिला सुकमा, सचिव, पामेड़ एरिया कमेटी जिस पर भी 08 लाख रुपये का ईनाम था,उर्मिला मोस्ट वांटेड माओवादी कैडर पापाराव की पत्नी थी, जो प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल है, दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहे थे,उर्मिला पामेड़ एरिया कमेटी में सचिव के पद पर सक्रिय थी.

वहीं ACM जगत तामो ऊर्फ मोटू निवासी फुल्लोड़ थाना जांगला जिला बीजापुर, पदनाम- एसीएम, मद्देड़ एरिया कमेटी इस पर 05 लाख रुपये का ईनाम था.वहीँ पार्टी सदस्य देवे, निवासी मीनागट्टा थाना पामेड़ जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्य, पामेड़ एरिया कमेटी इस पर 02.00 लाख रुपये का ईनाम, भगत, निवासी भैरमगढ जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्य, मद्देड़ एरिया कमेटी सदस्य,इस पर भी 02 लाख रुपये का ईनाम और पार्टी सदस्य मंगली ओयाम निवासी पेद्दोजोजेर थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम पार्टी सदस्या,इस पर भी 02 लाख रुपये का ईनाम घोषित था.

मुठभेड़ स्थल से ये हथियार हुए बरामद

1. 02 नग इंसास राइफल,05 मैग्जीन, 68 कारतूस

2. 01 नग 9mm काबाईन, 03 मैग्जीन, 22 कारतूस

3. 01 नग .303 रायफल, 01 मैग्जीन 13 कारतूस

4. 01 नग Single Shot Rifle,

5. 01 नग 12 बोर बंदूक, 08 कारतूस

6. रेडियो, स्कैनर, मल्टीमीटर, हैण्ड ग्रेनेड,सेफ्टी फ्यूज, माओवादी साहित्य, पोच, माओवादी वर्दी, मेडिकल सामग्री और अन्य सामग्री बरामद हुए है.

बीते 2 सालों के सरेंडर ,एनकाउंटर के आंकड़े

एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव ने बताया कि साल 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 144 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, वही अलग- अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान में 499 माओवादी गिरफ्तार हुए और 560 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया , वहीं वजनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाये गये माओवादी विरोधी अभियान में कुल 202 माओवादी मारे गये, 1002 माओवादी गिरफ्तार हुए और 749 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए है.