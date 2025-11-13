हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यछत्तीसगढ़बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 6 खूंखार माओवादी ढेर, 27 लाख का था इनामी

बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 6 खूंखार माओवादी ढेर, 27 लाख का था इनामी

Bijapur Naxal Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस-नक्सली मुठभेड़ में 27 लाख रुपये के 6 इनामी माओवादी मारे गए. मारे गए नक्सलियों में बड़े कैडर के सदस्य शामिल हैं.

By : अशोक नायडू, बस्तर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 13 Nov 2025 05:50 PM (IST)
Preferred Sources

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में बुधवार (12 नवंबर) को हुए पुलिस- नक्सली मुठभेढ में कुल 27 लाख रुपये के 6 इनामी  कुख्यात माओवादी मारे गए, सभी की शिनाख्ती कर ली गई है..साथ ही घटनास्थल से बड़ी मात्रा में नक्सलियों का विस्फोटक सामान और दैनिक सामान के साथ-साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जवानों ने बरामद किए हैं.

बस्तर के आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि जिले के नेशनल पार्क क्षेत्र के जंगलों में बड़े नक्सली लीडर  DKSZCM पापाराव, मद्देड़ एरिया कमेटी के इंचार्ज DVCM कन्ना ऊर्फ बुचन्ना, DVCM उर्मिला, DVCM मोहन कड़ती समेत पश्चिम बस्तर डिवीजन के करीब  50-60 माओवादियों की मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम  ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया था.

बुधवार (13 नवंबर ) सुबह कांदुलनार- कचलारम के जंगलों में जवानो की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई, घटनास्थल में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ स्थल से 6 माओवादी के शव, ऑटोमैटिक हथियार इंसास, 9mm कार्बाइन, .303 रायफल सहित अन्य हथियार, विस्फोटक सामग्री और माओवादियो की दैनिक उपयोगी सामग्री मौके से बरामद की गई है.

मारे गए नक्सलियों की हुई शिनाख्ती

बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मारे गए नक्सलियों में  DVCM कन्ना ऊर्फ बुचन्ना ऊर्फ बुचन्ना कुड़ियम उम्र 35 वर्ष निवासी गुडडीपाल थाना मोदकपाल जिला बीजापुर पदनाम- डीव्हीसीएम, प्रभारी मद्देड़ एरिया कमेटी का था जिस पर 08 लाख रुपये का ईनाम घोषित था,वहीँ कन्ना उर्फ बुचन्ना माओवादी संगठन का बड़ा कैडर था, जो कई  नक्सली वारदातों का मास्टरमाइंड रहा है,  घटनास्थल से बरामद दस्तावेज़ों, डिजिटल उपकरणों एवं सामग्री से पुलिस को यह संकेत मिले हैं कि बुचन्ना का अर्बन नेटवर्क से गहरा संपर्क था, पुलिस की टीमें अब इस नेटवर्क के तार खंगालने में जुटी हैं, और जल्द ही उससे जुड़े महत्वपूर्ण खुलासे किये जायेंगे.

इसके अलावा मारे गए नक्सलियों में DVCM उर्मिला  पति पापाराव (DKSZCM), निवासी चिंतलनार जिला सुकमा, सचिव, पामेड़ एरिया कमेटी जिस पर भी 08 लाख रुपये का ईनाम था,उर्मिला मोस्ट वांटेड माओवादी कैडर पापाराव की पत्नी थी, जो प्रतिबंधित भाकपा माओवादी संगठन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल है, दोनों लंबे समय से क्षेत्र में नक्सली गतिविधियों को संचालित कर रहे थे,उर्मिला पामेड़ एरिया कमेटी में सचिव के पद पर सक्रिय थी.

वहीं ACM जगत तामो ऊर्फ मोटू निवासी फुल्लोड़ थाना जांगला जिला बीजापुर, पदनाम- एसीएम, मद्देड़ एरिया कमेटी इस पर   05 लाख रुपये का ईनाम था.वहीँ पार्टी सदस्य देवे, निवासी मीनागट्टा थाना पामेड़ जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्य, पामेड़ एरिया कमेटी इस पर 02.00 लाख रुपये का ईनाम, भगत, निवासी भैरमगढ जिला बीजापुर, पदनाम- पार्टी सदस्य, मद्देड़ एरिया कमेटी सदस्य,इस पर भी  02 लाख रुपये का ईनाम और पार्टी सदस्य  मंगली ओयाम निवासी पेद्दोजोजेर थाना गंगालूर जिला बीजापुर, पदनाम पार्टी सदस्या,इस पर भी   02 लाख रुपये का ईनाम घोषित था.

मुठभेड़ स्थल से ये हथियार हुए बरामद

1. 02 नग इंसास राइफल,05 मैग्जीन, 68 कारतूस 
2. 01 नग 9mm काबाईन, 03 मैग्जीन, 22 कारतूस
3. 01 नग .303 रायफल, 01 मैग्जीन 13 कारतूस
4. 01 नग Single Shot Rifle, 
5. 01 नग 12 बोर बंदूक, 08 कारतूस
6. रेडियो, स्कैनर, मल्टीमीटर, हैण्ड ग्रेनेड,सेफ्टी फ्यूज, माओवादी साहित्य, पोच, माओवादी वर्दी, मेडिकल सामग्री और अन्य सामग्री  बरामद हुए है.

बीते 2 सालों के सरेंडर ,एनकाउंटर के आंकड़े

एसपी बीजापुर जितेंद्र यादव ने बताया कि साल 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 144 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है, वही अलग- अलग थाना क्षेत्रों में चलाये गये अभियान  में 499 माओवादी गिरफ्तार हुए और 560 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया , वहीं वजनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाये गये माओवादी विरोधी अभियान में कुल 202 माओवादी मारे गये, 1002 माओवादी गिरफ्तार हुए और 749 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल  हुए है.

और पढ़ें
Published at : 13 Nov 2025 05:50 PM (IST)
Tags :
Naxal Encounter Chhattisgarh News Bijapur News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
Advertisement

वीडियोज

Delhi Red Fort Blast: चेहरे पर काला मास्क लगाए कैमरे में कैद हुआ आतंकी उमर | Badarpur Border
Bihar Election 2025 : मतदान के बाद भी वोट चोरी के आरोप राजनीति या एक गंभीर हकीकत!
Delhi Red Fort Blast: कार धमाके के आरोपी उमर की एक और एक्सक्लूसिव वीडियो आई सामने |Terror Alert
Delhi Red Fort Blast: डॉक्टरों वाला 'आतंकी मॉड्यूल' में आखिर कितने लोग शामिल? |Terror Alert
IPO Alert: Fujiyama Power Systems Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
धमाके से 10 दिन पहले रेकी के लिए दिल्ली आया था डॉ. आदिल? पुलिस के हाथ लगा बड़ा सबूत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
IPL 2026 ऑक्शन में क्या होगी CSK की स्ट्रेटेजी? किन्हें करेगी रिलीज, किन पर लगाएगी दांव, जानिए हर डिटेल
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
बॉक्स ऑफिस 2025: ‘दे दे प्यार दे 2’ से पहले अजय देवगन की चार फिल्में हुईं रिलीज, दो फ्लॉप रहीं और दो का रहा ऐसा हाल
न्यूज़
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
Explained: क्या है व्हाइट कॉलर मॉड्यूल? अब फिदायीन डॉक्टरों से खौफ! दिल्ली धमाके की पूरी कहानी समझिए
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
क्रिकेट
IND vs SA 1st Test: कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
कोलकाता टेस्ट से पहले शुभमन गिल की वर्ल्ड चैंपियन दक्षिण अफ्रीका को चेतावनी, कहा- हमको पता...
ट्रेंडिंग
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
मत बर्बाद करो बचपन... टीचर करा रही थी प्रैक्टिस और नींद में झूमता रहा मासमू, वीडियो देख कराह उठेगा दिल
ENT LIVE
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
कनु बहल इंटरव्यू: आगरा | बॉलीवुड का पतन, दक्षिण सिनेमा का उदय | कंटारा बॉक्स, दक्षिण बनाम बॉलीवुड
ENT LIVE
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
धर्मेंद्र ने खुलकर की अपनी बात | अनकही कहानियाँ, यादगार पल और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
सिद्धू मूसेवाला के जाने के बाद अमृत मान को याद आया कि वह वर्ल्ड टूर के लिए कितने उत्साहित हैं।
ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
Embed widget