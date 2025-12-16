JDU के मंत्री का बड़ा बयान, 'पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार PM बनें, नरेंद्र मोदी हमारे...'

जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इच्छा जताई है कि नीतीश कुमार पीएम बनें. मंत्री ने कहा कि हम और पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनें. हम हमेशा दुआ करते हैं कि वो प्रधानमंत्री बनें. यह समय बतायेगा कि किनका समर्थन मिलेगा. नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं. सबसे लोकप्रिय नेता हैं लेकिन हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री बनें.

बिहार के मंत्री जमा खान ने आगे कहा, ''ऊंचे से ऊंचे पद पर उनको जाना चाहिए. नीतीश कुमार जैसे नेता देश में नहीं मिलेंगे. पूरी दुनिया में बिहार वासियों का नाम आगे बढ़ाने का काम नीतीश कुमार ने किया.''

नीतीश कुमार सभी को साथ लेकर चलते हैं- जमा खान

सीएम नीतीश कुमार के कामकाज के तरीके की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, ''वो सभी को साथ लेकर चलते हैं. सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. उनके कामकाज का जो तरीका है, उससे हर कोई प्रभावित है. हर कार्यकर्ता अपने नेता को ऊपर ले जाना चाहता है.''

BJP पर दबाव के लिए जमा खान ने बयान दिया- RJD

वहीं, आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश की जो हरकत है और जो उनकी मानसिक स्थिति है, उसे देखते हुए BJP उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहती है. उन्होंने कहा, ''कल महिला का हिजाब खींच रहे थे. BJP पर दबाव बनाने के लिए जमा खान ने यह बयान दिया है. BJP और जदयू के बीच शह मात का खेल चल रहा है. नीतीश कहां रहेंगे यह समय बताएगा.''

हिजाब विवाद को लेकर क्यो बोले जमा खान?

हिजाब विवाद को लेकर प्रदेश के मंत्री जमा खान ने प्रतिक्रिया देते हुए सीएम नीतीश कुमार का बचाव किया है. उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलने वाले विरोधी दलों के नेताओं को घेरा और कहा कि सीएम नीतीश कुमार सभी जातियों और धर्मों के लोगों का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा, ''

नीतीश कुमार ने बिहार में सभी जातियों, धर्मों और वर्गों के लोगों का सम्मान किया है और उनके लिए काम किया है. सभी लोग उनके व्यवहार को जानते हैं.

उन्होंने आगे कहा, ''नीतीश कुमार किसी को यह महसूस नहीं कराते कि वह बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे उन्हें महसूस कराते हैं कि वह उनके अभिभावक हैं. कल की जो बात लोग कर रहे हैं, वह उनकी बेटी जैसी लड़की है. यह स्नेह का भाव है.''