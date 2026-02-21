हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राज्यसभा चुनाव: NDA से एक सीट पर दावा ठोकेंगे उपेंद्र कुशवाहा? RLM चीफ के बयान से तस्वीर साफ

Upendra Kushwaha News: आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने पत्रकारों के सवालों के जवाब में अपनी प्रतिक्रिया दी है. फिर से राज्यसभा भेजे जाने के सवाल को उन्होंने एनडीए का आंतरिक मामला बताया है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 21 Feb 2026 08:45 PM (IST)
बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों पर अगले महीने (मार्च) चुनाव होना है. यह तो तय है कि दो सीटें जेडीयू और दो बीजेपी के हाथ में है लेकिन सियासी गलियारे में हलचल तेज है कि इस बार किसे मौका दिया जाएगा? दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल है कि इन सीटों पर जो मौजूदा सदस्य हैं क्या उनमें से किसी को रिपीट किया जाएगा? एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा पर भी सबकी नजरें हैं.

लगातार सस्पेंस बरकरार है कि क्या बीजेपी फिर से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी? शनिवार (21 फरवरी, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के नेता इसका फैसला करेंगे. 

'आज की तारीख में यह एनडीए का आंतरिक मामला'

उन्होंने कहा, "जिन कारणों से उस समय (पिछली बार) उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सदस्यता दी गई थी, एनडीए ने विचार किया था. हम सब लोगों ने विचार किया था… तो आज की तारीख में यह विषय एनडीए का आंतरिक मामला है." बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कुशहावा से यह सवाल किया गया कि ऐसा तो नहीं कि काम खत्म हो गया तो… इतना सुनते ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "कौन सा काम खत्म हो गया…?"

बीजेपी कोटे से राज्यसभा गए हैं उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने भले इसे एनडीए का आंतरिक मामला बताकर खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा फिर से भेजा जाना चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इसको लेकर बीजेपी से बातचीत हुई थी. ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है. बता दें कि बिहार की जो पांच सीटें खाली हो रही हैं उनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा की है. बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा था.

कुशवाहा से अलग उधर चिराग पासवान की मां रीना पासवान को लेकर भी चर्चा हुई थी कि वे राज्यसभा जाएंगी. हालांकि बीते शुक्रवार को चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी मां सियासत से दूर रहना चाहती हैं. उन्हें राजनीति में नहीं आना.

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Published at : 21 Feb 2026 08:23 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
