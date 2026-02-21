राज्यसभा चुनाव: NDA से एक सीट पर दावा ठोकेंगे उपेंद्र कुशवाहा? RLM चीफ के बयान से तस्वीर साफ

बिहार से राज्यसभा की पांच सीटों पर अगले महीने (मार्च) चुनाव होना है. यह तो तय है कि दो सीटें जेडीयू और दो बीजेपी के हाथ में है लेकिन सियासी गलियारे में हलचल तेज है कि इस बार किसे मौका दिया जाएगा? दूसरी ओर सबसे बड़ा सवाल है कि इन सीटों पर जो मौजूदा सदस्य हैं क्या उनमें से किसी को रिपीट किया जाएगा? एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा पर भी सबकी नजरें हैं.

लगातार सस्पेंस बरकरार है कि क्या बीजेपी फिर से उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेगी? शनिवार (21 फरवरी, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उपेंद्र कुशवाहा ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के नेता इसका फैसला करेंगे.

'आज की तारीख में यह एनडीए का आंतरिक मामला'

उन्होंने कहा, "जिन कारणों से उस समय (पिछली बार) उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा की सदस्यता दी गई थी, एनडीए ने विचार किया था. हम सब लोगों ने विचार किया था… तो आज की तारीख में यह विषय एनडीए का आंतरिक मामला है." बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ते हुए कुशहावा से यह सवाल किया गया कि ऐसा तो नहीं कि काम खत्म हो गया तो… इतना सुनते ही उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "कौन सा काम खत्म हो गया…?"

बीजेपी कोटे से राज्यसभा गए हैं उपेंद्र कुशवाहा

उपेंद्र कुशवाहा ने भले इसे एनडीए का आंतरिक मामला बताकर खुलकर कुछ नहीं कहा लेकिन एबीपी न्यूज़ से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा फिर से भेजा जाना चाहिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले इसको लेकर बीजेपी से बातचीत हुई थी. ऐसे में देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है. बता दें कि बिहार की जो पांच सीटें खाली हो रही हैं उनमें से एक उपेंद्र कुशवाहा की है. बीजेपी ने अपने कोटे से उन्हें राज्यसभा भेजा था.

कुशवाहा से अलग उधर चिराग पासवान की मां रीना पासवान को लेकर भी चर्चा हुई थी कि वे राज्यसभा जाएंगी. हालांकि बीते शुक्रवार को चिराग पासवान ने साफ कर दिया कि उनकी मां सियासत से दूर रहना चाहती हैं. उन्हें राजनीति में नहीं आना.

