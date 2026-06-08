हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारKhan Sir: खान सर फरार, लोकेशन खोज रही SIT, रौशन आनंद की जमानत पर भी अपडेट

Khan Sir: खान सर फरार, लोकेशन खोज रही SIT, रौशन आनंद की जमानत पर भी अपडेट

Khan Sir News: माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फरार हैं. पटना और आसपास के जिलों में दबिश दी जा रही है. डीआईयू को भी एक्टिव किया गया है.

By : शशांक कुमार | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 08 Jun 2026 03:31 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के दो कोचिंग के विवाद में फायरिंग और मारपीट की हुई घटना को लेकर जांच जारी है. इस मामले में चर्चित शिक्षक खान सर (Khan Sir) फरार हैं. माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फरार हैं. उनकी तलाश में एसआईटी लगातार छापामारी कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, टीम लोकेशन जानने के प्रयास में जुटी है. पटना और आसपास के जिलों में दबिश दी जा रही है. डीआईयू को भी एक्टिव किया गया है. चार जून को एफआईआर हुई थी. उसी दिन खान सर चुपके से कोचिंग से निकल गए थे. उनके खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत कदमकुआं थाने में मामला दर्ज हुआ है. 

फैसल खान (खान सर) की ओर से पटना के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. कल (मंगलवार) सुनवाई हो सकती है. 

यह भी पढ़ें- Aurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों की मौत, 22 लोग घायल

रौशन आनंद की जमानत पर कोर्ट में हुई सुनवाई

दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आज (सोमवार) सुनवाई हुई. रेगुलर जमानत अर्जी पर बहस पूरी हुई जिसके बाद सिविल कोर्ट ने आदेश को रिजर्व रख लिया. बाद में फैसला सुनाया जाएगा.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. रौशन आनंद के वकील की ओर से रेगुलर जमानत की मांग की गई जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा. बता दें कि खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले और गार्ड के साथ मारपीट के मामले में रौशन आनंद की तीन जून को गिरफ्तारी हुई थी.

खान सर की गिरफ्तारी की मांग तेज

इस विवाद में रौशन आनंद की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े शिक्षक और छात्र अब मांग कर रहे हैं कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो. उनका दावा है कि इस मामले में रौशन आनंद की कोई गलती नहीं है. वो तो कहीं वीडियो में दिख भी नहीं रहे हैं. जब रौशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई तो खान सर को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है?

यह भी पढ़ें- बिहार: मधुबनी में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद के काफिले पर हमला, बाल-बाल बचे, 7 लोग गिरफ्तार

Published at : 08 Jun 2026 03:26 PM (IST)
Tags :
Patna Khan Sir BIHAR NEWS Raushan Anand
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Khan Sir: खान सर फरार, लोकेशन खोज रही SIT, रौशन आनंद की जमानत पर भी अपडेट
खान सर फरार, लोकेशन खोज रही SIT, रौशन आनंद की जमानत पर भी अपडेट
बिहार
सुनील सिंह को MLC प्रत्याशी बनाए जाने से रोहिणी आचार्य तेजस्वी पर भड़कीं? 'यादव, दलित…'
सुनील सिंह को MLC प्रत्याशी बनाए जाने से रोहिणी आचार्य तेजस्वी पर भड़कीं? 'यादव, दलित…'
बिहार
दीपक प्रकाश का मंत्री पद गया तो उपेंद्र कुशवाहा के पास NDA में क्या रास्ता? उठा सकते हैं ये कदम
दीपक प्रकाश का मंत्री पद गया तो उपेंद्र कुशवाहा के पास NDA में क्या रास्ता? उठा सकते हैं ये कदम
बिहार
Aurangabad News: औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों की मौत, 22 लोग घायल
औरंगाबाद में भीषण सड़क हादसा, आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों की मौत, 22 लोग घायल
Advertisement

वीडियोज

Tata Tiago EV facelift review: petrol भूल जाओ? #tata #tatatiago #autolive
Insha Ghai ने Bigg Boss, Khatron Ke Khiladi और कंटेंट क्रिएशन के सफर पर की खुलकर बात
'Gullak 5' में हर परिवार को दिखेगी अपनी कहानी, बोलीं Helly Shah
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! | Punjab
Sansani | Crime News:45 साल की मम्मी और 23 साल का आशिक! सीक्रेट ने 16 साल की बेटी को दी खौफनाक मौत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
INDIA Bloc Meeting LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
LIVE: इंडिया गठबंधन के 25 दलों की बैठक, 5 मुद्दों पर बनी सहमति, खरगे बोले- शिक्षा मंत्री दें इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: इमरान मसूद का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान, कहा- वो हवा में बात...
UP Politics: इमरान मसूद का सपा चीफ अखिलेश यादव पर बड़ा बयान, कहा- वो हवा में बात...
विश्व
Indian Embassy Advisory: ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
ताबड़तोड़ मिसाइल हमलों के बीच ईरान में भारतीयों के लिए बड़ी चेतावनी- 'जल्द बाहर निकलें...'
बॉलीवुड
Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai Box Office: वरुण धवन की फिल्म हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
'है जवानी तो इश्क होना है' हिट या फ्लॉप? जानें- तीन दिनों में बजट का कितना वसूल किया
क्रिकेट
टेस्ट में क्या होता है फॉलोऑन? जिसकी वजह से हार की दहलीज पर अफगानिस्तान; जानें ICC का नियम
टेस्ट में क्या होता है फॉलोऑन? जिसकी वजह से हार की दहलीज पर अफगानिस्तान; जानें ICC का नियम
इंडिया
INDIA Bloc Meeting: ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में क्या कहा? बैठक से बाहर आई बड़ी खबर
ट्रेंडिंग
American Tourist in Bihar: US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 
US के टूरिस्ट का Google Maps से उठा भरोसा, बिहारियों ने 4 घंटे का रास्ता 20 मिनट में कराया पार 
इंडिया
AI In Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट में अब होगी AI की एंट्री! CJI सूर्यकांत बोले- 'जजों की जगह...'
सुप्रीम कोर्ट में अब होगी AI की एंट्री! CJI सूर्यकांत बोले- 'जजों की जगह...'
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget