खान सर फरार, लोकेशन खोज रही SIT, रौशन आनंद की जमानत पर भी अपडेट

पटना के दो कोचिंग के विवाद में फायरिंग और मारपीट की हुई घटना को लेकर जांच जारी है. इस मामले में चर्चित शिक्षक खान सर (Khan Sir) फरार हैं. माना जा रहा है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए वे फरार हैं. उनकी तलाश में एसआईटी लगातार छापामारी कर रही है.

सूत्रों के अनुसार, टीम लोकेशन जानने के प्रयास में जुटी है. पटना और आसपास के जिलों में दबिश दी जा रही है. डीआईयू को भी एक्टिव किया गया है. चार जून को एफआईआर हुई थी. उसी दिन खान सर चुपके से कोचिंग से निकल गए थे. उनके खिलाफ हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत कदमकुआं थाने में मामला दर्ज हुआ है.

फैसल खान (खान सर) की ओर से पटना के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई है. कल (मंगलवार) सुनवाई हो सकती है.

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रौशन आनंद की जमानत पर कोर्ट में हुई सुनवाई

दूसरी ओर ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद की जमानत याचिका पर आज (सोमवार) सुनवाई हुई. रेगुलर जमानत अर्जी पर बहस पूरी हुई जिसके बाद सिविल कोर्ट ने आदेश को रिजर्व रख लिया. बाद में फैसला सुनाया जाएगा.

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. रौशन आनंद के वकील की ओर से रेगुलर जमानत की मांग की गई जबकि अभियोजन पक्ष ने मामले की गंभीरता को उजागर करते हुए अपना पक्ष रखा. बता दें कि खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले और गार्ड के साथ मारपीट के मामले में रौशन आनंद की तीन जून को गिरफ्तारी हुई थी.

खान सर की गिरफ्तारी की मांग तेज

इस विवाद में रौशन आनंद की गिरफ्तारी तो हो गई है लेकिन उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े शिक्षक और छात्र अब मांग कर रहे हैं कि खान सर की भी गिरफ्तारी हो. उनका दावा है कि इस मामले में रौशन आनंद की कोई गलती नहीं है. वो तो कहीं वीडियो में दिख भी नहीं रहे हैं. जब रौशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई तो खान सर को अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया है?

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