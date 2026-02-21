उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'

राज्यसभा में बिहार से पांच सीटें खाली हो रही हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी 9 अप्रैल को खाली होगी. उन्हें बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था. अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से राज्यसभा भेजती है या नहीं, लेकिन पार्टी की ओर से बड़ा दावा किया गया है. शनिवार (21 फरवरी, 2026) को पार्टी के एक नेता ने बीजेपी से डील वाली बात बताई.

एबीपी न्यूज़ से पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिंह ने कहा कि हमारा हक बनता है और हम इसी हक के साथ कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा दोबारा जाना चाहिए. राम पुकार सिंह ने कहा कि हम एनडीए के हिस्सा हैं. एनडीए में पांच पार्टियां जेडीयू, बीजेपी, हम, आरएलएम और एलजेपी रामविलास है. जब विधानसभा चुनाव (2025) में सीटों का बंटवारा हो रहा था उसी वक्त बीजेपी से यह तय हो गया था कि हमारी पार्टी से एक राज्यसभा और एक विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा.

'बीजेपी से पहले हो गया था तय'

आरएलएम नेता ने कहा कि यह बात बीजेपी से पहले तय हो गया था. इस शर्त के आधार पर हमारा हक बनता है कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को इस बार भी राज्यसभा भेजा जाए. आरएलएम के कार्यकर्ताओं ने बिहार की सभी 243 सीटों पर मेहनत की. इसी का नतीजा है कि हम लोग (एनडीए) 202 सीटों पर जीते. इसमें हमारी पार्टी और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा योगदान माना जाता है.

'हर कोई अपने-अपने दम पर करता है डिमांड'

यह पूछे जाने पर कि जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी भी तो एक-एक सीट मांगेगी? इस पर राम पुकार सिंह ने कहा कि हर कोई अपने-अपने दम पर डिमांड करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का जो तय हुआ था उस पर हमलोग अडिग हैं. हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा रिपीट करने के लिए बीजेपी ने वादा किया था. अगर नहीं भेजा गया तो? इस पर कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व की बात है. एनडीए के सारे घटक दल के नेता बैठेंगे और उसमें आगे तय होगा.

यह भी पढ़ें- बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?

