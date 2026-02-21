हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारउपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'

उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'

Rajya Sabha Election: आरएलएम नेता ने कहा कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार की सभी 243 सीटों पर मेहनत की. इसी का नतीजा है कि हम लोग (एनडीए) 202 सीटों पर जीते. उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा योगदान है. 

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Feb 2026 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

राज्यसभा में बिहार से पांच सीटें खाली हो रही हैं. राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की सीट भी 9 अप्रैल को खाली होगी. उन्हें बीजेपी ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था. अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी फिर से उपेंद्र कुशवाहा को अपने कोटे से राज्यसभा भेजती है या नहीं, लेकिन पार्टी की ओर से बड़ा दावा किया गया है. शनिवार (21 फरवरी, 2026) को पार्टी के एक नेता ने बीजेपी से डील वाली बात बताई.

एबीपी न्यूज़ से पार्टी के प्रवक्ता राम पुकार सिंह ने कहा कि हमारा हक बनता है और हम इसी हक के साथ कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा दोबारा जाना चाहिए. राम पुकार सिंह ने कहा कि हम एनडीए के हिस्सा हैं. एनडीए में पांच पार्टियां जेडीयू, बीजेपी, हम, आरएलएम और एलजेपी रामविलास है. जब विधानसभा चुनाव (2025) में सीटों का बंटवारा हो रहा था उसी वक्त बीजेपी से यह तय हो गया था कि हमारी पार्टी से एक राज्यसभा और एक विधान परिषद का सदस्य बनाया जाएगा.

'बीजेपी से पहले हो गया था तय'

आरएलएम नेता ने कहा कि यह बात बीजेपी से पहले तय हो गया था. इस शर्त के आधार पर हमारा हक बनता है कि हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को इस बार भी राज्यसभा भेजा जाए. आरएलएम के कार्यकर्ताओं ने बिहार की सभी 243 सीटों पर मेहनत की. इसी का नतीजा है कि हम लोग (एनडीए) 202 सीटों पर जीते. इसमें हमारी पार्टी और हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा योगदान माना जाता है. 

'हर कोई अपने-अपने दम पर करता है डिमांड'

यह पूछे जाने पर कि जीतन राम मांझी की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी भी तो एक-एक सीट मांगेगी? इस पर राम पुकार सिंह ने कहा कि हर कोई अपने-अपने दम पर डिमांड करता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग का जो तय हुआ था उस पर हमलोग अडिग हैं. हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा को दोबारा रिपीट करने के लिए बीजेपी ने वादा किया था. अगर नहीं भेजा गया तो? इस पर कहा कि यह शीर्ष नेतृत्व की बात है. एनडीए के सारे घटक दल के नेता बैठेंगे और उसमें आगे तय होगा. 

यह भी पढ़ें- बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?

Published at : 21 Feb 2026 06:29 PM (IST)
Tags :
Upendra Kushwaha Rajya Sabha Elections Rajya Sabha Poll BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
उपेंद्र कुशवाहा का फिर से राज्यसभा जाना तय? RLM ने कर दिया बड़ा दावा, 'BJP से…'
बिहार
तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला, 14 बड़े रेप मामलों की लिस्ट जारी कर खड़े किए सवाल
तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला, 14 बड़े रेप मामलों की लिस्ट जारी कर खड़े किए सवाल
बिहार
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार: क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? 5वीं सीट बनेगी सबसे बड़ा सियासी रणक्षेत्र, BJP का मूड क्या?
बिहार
बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'
बिहार: मैथिली ठाकुर के लालू यादव को 'धृतराष्ट्र' कहने पर भड़के तेजस्वी यादव, कहा- 'विधायक बनते ही...'
Advertisement

वीडियोज

Pati Brahmachari: गुलाब सिंह की खौफनाक साज़िश, क्या ईशा बचा पाएगी अपनी मां को?
June में release होगी ‘Kulli’, Makers का दावा Theatre में गूंजेंगी चीखें |
Gippy Grewal की नई film: हंसी, entertainment और दमदार कहानी का वादा
Bollywood News: ‘धुरंधर 2’ के ट्रेलर को लेकर हलचल, रणवीर सिंह के नए अवतार पर फोकस
Ola का Dream Run: India की EV Success Story से Market Crash तक का सफ़र | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
कहीं बारिश तो कहीं आंधी-तूफान... यूपी, बिहार से लेकर तमिलनाडु तक कैसा रहेगा मौसम? जानें देश का हाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी FIR
शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को बड़ा झटका, यौन शोषण के मामले में दर्ज होगी FIR
क्रिकेट
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ, इस नियम पर भी उठाए सवाल
सुपर-8 के मैच से पहले सूर्यकुमार यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्लेइंग इलेवन की तस्वीर साफ
बॉलीवुड
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
रणबीर कपूर और करिश्मा कपूर संभालेंगे RK स्टूडियो की कमान, लीज पर ली 5 मंजिला इमारत
इंडिया
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
केरल में SIR के बाद चुनाव आयोग ने जारी की फाइनल वोटर लिस्ट, जानें कितने लोगों का वोट कटा?
इंडिया
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
AI समिट हंगामा: यूथ कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं की जमानत अर्जी खारिज, आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड
राजस्थान
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
जयपुर: 'धर्म में नहीं लिखा, बस जिद के चलते...', रमजान में BJP ने फिर उठाया लाउडस्पीकर का मुद्दा
लाइफस्टाइल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
इस बार खेलें केमिकल फ्री होली, घर पर ऐसे तैयार करें हर्बल गुलाल
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget