'हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो तेजस्वी यादव इस्तीफा देंगे?', प्रशांत किशोर ने घेरा

आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो हर घर से एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी. इस बीच चुनावी रणनीतिकार और जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को घेरा है. बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को मधेपुरा में प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव बोलें कि हर घर सरकारी नौकरी नहीं दी तो 20 माह बाद इस्तीफा दे देंगे?

आरजेडी को बताया एक्सपायरी दवा

प्रशांत किशोर ने कहा कि आरजेडी एक्सपायरी दवा है, जिससे 15 साल में कोई इलाज नहीं हुआ. उल्टा अपहरण-रंगदारी से बिहार बर्बाद हो गया. प्रशांत किशोर ने साफ किया कि बिहार में हमारी लड़ाई एनडीए से है. क्योंकि सत्ता में यही लोग हैं. नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार है. अगर इनको हटाना है तो हटाइए. जनता तय करे कि बिहार में जंगलराज को वापस लाना है या जन सुराज का समर्थन कर नई व्यवस्था बनानी है.

तेजस्वी यादव भी मधेपुरा आ रहे हैं. पत्रकारों के इस सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि लोकतंत्र है. सबको आजादी है. अगर फिर से आरजेडी को वोट दीजिएगा तो अपहरण-रंगदारी के लिए तैयार रहिए. शेर बूढ़ा हो जाएगा तो मांस ही खाएगा दूध नहीं पिएगा.

'अब लोगों को चाहिए स्कूल का बस्ता'

पीके ने कहा कि तेजस्वी यादव के माता-पिता ने पूरा बिहार लूटा और जानवर का भी चारा खा गए. अपने शासन में पांच लाख नौकरी भी नहीं दी. लालटेन का जमाना खत्म हुआ अब लोगों को स्कूल का बस्ता चाहिए.

प्रशांत किशोर ने कहा कि 14 तारीख को जन सुराज की व्यवस्था बनी तो अब छठ में जो बच्चे बिहार आए हैं उन्हें वापस नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अपने बच्चों की पीठ से मजदूरी का बस्ता हटाना है तो जन सुराज के बस्ता छाप पर वोट करें.

