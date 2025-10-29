हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार चुनाव 2025: 'बापे पूत… परापत घोड़ा', तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का हमला, खूब सुनाया

बिहार चुनाव 2025: 'बापे पूत… परापत घोड़ा', तेजस्वी यादव पर जीतन राम मांझी का हमला, खूब सुनाया

Bihar Assembly Elections 2025: जीतन राम मांझी ने कहा कि वे जंगलराज देख चुके हैं. आतंकराज देख चुके हैं. विकास का कोसों दूर नाम नहीं था. हर तरह से बिहार कांप रहा था. पढ़िए और क्या कहा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 29 Oct 2025 01:48 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर महागठबंधन की ओर से जारी घोषणा पत्र पर एनडीए के नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस पर तेजस्वी यादव को घेरा है. लालू-राबड़ी के शासनकाल को याद दिलाते हुए आरजेडी नेता को खूब सुनाया. वे बुधवार (29 अक्टूबर, 2025) को पत्रकारों से बात कर रहे थे. 

केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "हम मगही हैं… मगही में कहा जाता है, बापे पूत परापत घोड़ा… न कुछ तो थोड़ा-थोड़ा, कहने का मतलब है कि इनके पिताजी और माता श्री का राज हम लोग देख चुके हैं. जंगलराज देख चुके हैं. आतंकराज देख चुके हैं. विकास का कोसों दूर नाम नहीं था. हर तरह से बिहार कांप रहा था. उसको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की डबल इंजन की सरकार ने सुधारा है."

घोषणा पत्र में कोई सच्चाई नहीं: मांझी

घोषणा पत्र को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, "हम समझते हैं कि बिहार की जनता का दिमाग इतना कच्चा नहीं है कि इनके पिताश्री का राज भूल गया है. पिताश्री जिस कदम पर चले थे उससे दूसरे कदम पर ये (तेजस्वी यादव) चलने वाले नहीं हैं. इतना सब लोग समझता है. घोषणा पत्र कोरा कागज है. इसमें कोई सच्चाई नहीं है. वहां तक जाने में इनको (महागठबंधन) बहुत समय लगेगा. तब भले कुछ कर सकते हैं."

पत्रकारों ने मांझी से पूछा कि जननायक कौन है? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि कर्पूरी ठाकुर हैं. उन्होंने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि ये लोग कर्पूरी ठाकुर का अपमान कर रहे हैं. आम लोग कर्पूरी ठाकुर को जननायक मानता है. उन्होंने कहा कि ये लोग अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज का अपमान कर रहे हैं, इसको बिहार की जनता को समझना होगा. एक सवाल के जवाब में कहा कि फूटा कांच कभी जुटता है. टूटे हुए कांच को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो असंभव है.

यह भी पढ़ें- 'ये प्रण पत्र नहीं है, ये…', महागठबंधन के Manifesto पर BJP का हमला, कह दी ये बड़ी बात

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 29 Oct 2025 01:38 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Bihar Vidhan Sabha Chunav Jitan Ram Manjhi Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का घातक अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
ब्राजील में ड्रग माफिया 'रेड कमांडो' पर पुलिस का अटैक, हेलीकॉप्टर से बरसाए बम, लाशों का लगा ढेर
बिहार
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
बिहार चुनाव: 'हमेशा हमसे तेजस्वी का सवाल काहे करते हैं?', क्यों नाराज हो गए बड़े भाई तेज प्रताप यादव?
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
आईपीएल
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
इस दिग्गज क्रिकेटर की बहन थी IPL में चीयरलीडर, अपने ही भाई के विकेट पर किया था डांस, अब करती हैं ये काम
ओटीटी
Jurassic World Rebirth OTT Release: ‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
‘जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ’ की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
हेल्थ
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
लिवर की सफाई कर देंगे ये घरेलू नुस्खे! कभी नहीं रहेगा लिवर कैंसर का खतरा?
नौकरी
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
यूटिलिटी
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
पत्नी ने झूठा केस कर दिया तो न हो परेशान, ऐसे करें अपना बचाव
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget