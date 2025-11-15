कौन हैं तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव, जिनकी वजह से बिखरा लालू परिवार!

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार चुनाव में हार के बाद सभी को हैरान कर दिया है. उन्होंने अपना परिवार और राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है. रोहिणी के इस कदम पर सियासी भूचाल आ गया है. रोहिणी ने इस दौरान संजय यादव पर आरोप लगाए हैं.

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैं परिवार से नाता तोड़ रही हूं. और राजनीति छोड़ रही हूं. उन्होंने कहा कि मुझे यह सब करने के लिए रमीज और संजय यादव ने कहा है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर संजय यादव कौन हैं. जिनके ऊपर रोहिणी ने गंभीर आरोप मड़े हैं.

कौन हैं संजय यादव?

संजय यादव एक राजनेता, एक सांसद, एक राजनीतिक सलाहकार हैं. संजय यादव राज्यसभा सांसद है और राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य हैं और बिहार से राज्यसभा में सांसद हैं. संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं. बिहार के मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के सलाहकार भी माने जाते हैं.

संजय साल 2012 में आरजेडी में शामिल हुए थे. ऐसा नहीं है कि सीधे आरजेडी पार्टी में आए और यहां पर आ कर सलाहकार बन गए. इससे पहले संजय यादव समाजवादी पार्टी व अखिलेश यादव के लिए सलाहकार के रूप में कार्य कर चुके हैं.

आखिर क्यों हैं चर्चा में?

इस समय संजय यादव चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि आरजेडी का 2025 बिहार विधानसभा में बहुत बुरा प्रदर्शन रहा है. कहा जाता है कि संजय यादव ही वह शख्स हैं जो आरजेडी के लिए रणनीति बनाते हैं. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव उन्हें जयचंद कहकर बुलाते हैं.

यह भी कहा जाता है कि दो भाइयों में दरार का काम संजय यादव ने किया. संजय यादव ने सलाह के रूप में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को सुझाव दिया कि उन्हें तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल देना चाहिए. यही कारण है कि तेज प्रताप यादव संजय यादव को जयचंद कहते हैं, तेज प्रताप का मानना है कि उन्हें पार्टी से निकलने के पीछे जिस व्यक्ति का सबसे बड़ा हाथ रहा है वह संजय यादव है.

पार्टी के रणनीतिकार के रूप में काम करते हैं संजय यादव

संजय यादव आरजेडी पार्टी में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है, जो सीट बंटवारे, चुनाव की रणनीति और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा इन सब की रणनीति बनाते हैं. इस समय आरजेडी में एक महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं, एक तरीके से देखा जाए तो आरजेडी पार्टी के चाणक्य संजय यादव हैं.

इस बार 2025 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है. इतने खराब प्रदर्शन की वजह से आरजेडी की रणनीतियों पर सवाल उठ रहा है. जिस कारण आरजेडी पार्टी के रणनीतिकार संजय यादव पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस कारण वह चर्चा में बने हुए हैं.