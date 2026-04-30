BJP नेता के भांजे की हत्या करने वाला छोटू यादव कौन है? पुलिस एनकाउंटर में पकड़ा गया

बिहार में हाल ही में हुए हमले और पुलिस मुठभेड़ के बाद एक नाम 'छोटू यादव' तेजी से चर्चा में है. आखिर कौन है छोटू यादव और कैसे वह पुलिस एनकाउंटर तक पहुंचा, यह सवाल लोगों के बीच बना हुआ है.

पुलिस के अनुसार, छोटू यादव हुसैनगंज थाना क्षेत्र के हथौड़ा गांव का रहने वाला था और एक पेशेवर अपराधी के रूप में उसकी पहचान थी. वह पहले भी कई आपराधिक मामलों में शामिल रहा है और हाल ही में छपरा जेल से जमानत पर बाहर आया था. बाहर आने के बाद उसने फिर से आपराधिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं.

पुलिस मुठभेड़ में छोटू यादव घायल

बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता मनोज सिंह के बहनोई और भांजे पर हुए हमले में भी छोटू यादव का नाम सामने आया था. इस मामले की जांच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिले, जिनके आधार पर आरोपी की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची. लेकिन गिरफ्तारी के दौरान छोटू यादव ने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें छोटू यादव घायल हो गया. उसे तुरंत सदर अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया.

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पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस

इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी को खुलेआम गोली चलाते हुए देखा जा सकता है. इस फायरिंग में हर्ष नाम के युवक की मौत हो गई, जबकि चंदन सिंह गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और छोटू यादव के आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जा रहा है.

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