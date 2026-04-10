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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में आगे किसके हिसाब से चलेगी सरकार? JDU ने साफ की तस्वीर, लिया इस नेता का नाम

बिहार में आगे किसके हिसाब से चलेगी सरकार? JDU ने साफ की तस्वीर, लिया इस नेता का नाम

Bihar Politics: जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है. नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 10 Apr 2026 10:52 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार) राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. दोपहर में कार्यक्रम है. इसके लिए वे दिल्ली पहुंच चुके हैं. एक तरफ वे शपथ लेंगे तो उसके बाद दूसरी ओर आगे वे सीएम पद से इस्तीफा देंगे. सवाल है कि बिहार का नेतृत्व अब आगे कौन करेगा? सबकी नजरें नए सीएम की ओर है. इस बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है. 

'नीतीश कुमार के हिसाब से ही बिहार...'

बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पर कहा, "बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है. नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है. नीतीश कुमार के हिसाब से ही बिहार की राजनीति आगे चलेगी और इसमें जल्दबाजी किस बात की है... आज उनका (नीतीश कुमार) शपथ ग्रहण समारोह है तो उनका ये पहले से कार्यक्रम तय था और ये सदन की गरिमा की बात है."

बिहार में लागू रहेगा नीतीश मॉडल- उमेश कुशवाहा

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि हम लोग के लिए ये गर्व की बात है कि उनके (नीतीश कुमार) नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा.

दूसरी ओर नीतीश कुमार के आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के मौके पर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "यह हमारे नेता नीतीश कुमार का एक राजनीतिक फैसला है. बिहार में हम सभी, यानी जेडीयू के सभी लोग, इस राजनीतिक फैसले से दुखी हैं, लेकिन जब उन्होंने यह राजनीतिक फैसला ले ही लिया है और शपथ लेने की तारीख आज के लिए तय हो गई है, तो हमें उनके इस फैसले के साथ खड़ा रहना है और हम खड़े हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 10 Apr 2026 10:46 AM (IST)
Tags :
JDU Nitish Kumar Bihar New CM BIHAR NEWS
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