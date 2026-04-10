बिहार में आगे किसके हिसाब से चलेगी सरकार? JDU ने साफ की तस्वीर, लिया इस नेता का नाम

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज (शुक्रवार) राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेंगे. दोपहर में कार्यक्रम है. इसके लिए वे दिल्ली पहुंच चुके हैं. एक तरफ वे शपथ लेंगे तो उसके बाद दूसरी ओर आगे वे सीएम पद से इस्तीफा देंगे. सवाल है कि बिहार का नेतृत्व अब आगे कौन करेगा? सबकी नजरें नए सीएम की ओर है. इस बीच जेडीयू की ओर से बड़ा बयान आया है.

'नीतीश कुमार के हिसाब से ही बिहार...'

बिहार जेडीयू के अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा ने नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने पर कहा, "बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के बिना पत्ता नहीं हिल सकता है. नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही होता है. नीतीश कुमार के हिसाब से ही बिहार की राजनीति आगे चलेगी और इसमें जल्दबाजी किस बात की है... आज उनका (नीतीश कुमार) शपथ ग्रहण समारोह है तो उनका ये पहले से कार्यक्रम तय था और ये सदन की गरिमा की बात है."

बिहार में लागू रहेगा नीतीश मॉडल- उमेश कुशवाहा

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि हम लोग के लिए ये गर्व की बात है कि उनके (नीतीश कुमार) नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार में नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा.

दूसरी ओर नीतीश कुमार के आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ लेने के मौके पर बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, "यह हमारे नेता नीतीश कुमार का एक राजनीतिक फैसला है. बिहार में हम सभी, यानी जेडीयू के सभी लोग, इस राजनीतिक फैसले से दुखी हैं, लेकिन जब उन्होंने यह राजनीतिक फैसला ले ही लिया है और शपथ लेने की तारीख आज के लिए तय हो गई है, तो हमें उनके इस फैसले के साथ खड़ा रहना है और हम खड़े हैं."