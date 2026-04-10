'चाचा अब परदेसी हो गए', आंखों में आंसू लिए चल दिए नीतीश कुमार? रोहिणी आचार्य का तंज

बिहार में बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच गए हैं. वह शुक्रवार को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं. इस बीच रोहिणी आचार्य ने उन पर तंज कसा.

रोहिणी आचार्य ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक व्यंग्यात्मक पोस्टर साझा किया. उन्होंने लिखा, 'आज चाचा दिल्ली निकल गए, अवसरवाद और विश्वासघात का हमेशा जवाब मिलता है. एक-दो दिन में आपकी कुर्सी छिन जाएगी.'

रोहिणी आचार्य ने शेयर किया कार्टून

इस पोस्टर में नीतीश कुमार को एक बैग लेकर बिहार छोड़ते हुए, आंखों में आंसू लिए दिखाया गया है, जो उनके राजनीतिक कार्यकाल के अंत का संकेत देते हैं. बता दें कि गुरुवार, 9 अप्रैल की दोपहर में ही वह अपने सहयोगी नेताओं और मंत्रियों के साथ दिल्ली रवाना हुए थे, जिनमें जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी शामिल थे.

बीजेपी खेमे से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव भी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे. नीतीश कुमार 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने वाले हैं. वे 16 मार्च को राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए थे और 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं.

बन कर भीगी बिल्ली , चाचा चले गए आज दिल्ली ..



सही कहा गया है " मौकापरस्ती और धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ते" .. भुगतना पड़ गया ना चाचा जी .. ! .. एक - दो दिन में छिन जाएगी कुर्सी और टूट जाएगा नाता सियासत - ए - बिहार से , काश आप रह पाते बिना पलटीमार के ..!! pic.twitter.com/BexKchqVy2 — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) April 9, 2026

पीएम मोदी से मिल सकते हैं नीतीश कुमार

सूत्रों के अनुसार, नीतीश इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी कर सकते हैं. वे 11 या 12 अप्रैल तक पटना लौट सकते हैं, जिसके बाद उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की संभावना जताई जा रही है. इसके बाद एनडीए द्वारा नए मुख्यमंत्री की घोषणा किए जाने की उम्मीद है.

'मैंने बिहार में बहुत काम किया'- नीतीश कुमार

दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा, 'मैंने बिहार में बहुत काम किया है. अब मुझे लगा कि मुझे यहां रहना चाहिए, और मैं यही कर रहा हूं.' उन्होंने आगे कहा, 'मैं वहां अपने पद से हट जाऊंगा और यहां काम करूंगा. मैं तीन या चार दिनों में इस्तीफा दे दूंगा. नए लोगों को मुख्यमंत्री और मंत्री बनाया जाएगा.'