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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकोलकाता के लिए रवाना हुए CM सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में दिखेगी NDA की ताकत

कोलकाता के लिए रवाना हुए CM सम्राट चौधरी, शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में दिखेगी NDA की ताकत

Suvendu Adhikari Oath Ceremony: पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए बिहार के CM सम्राट चौधरी पटना से कोलकाता रवाना हुए. उनके साथ कई बड़े एनडीए नेता भी मौजूद रहे.

By : आर्यन आनंद | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 09 May 2026 10:06 AM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज पश्चिम बंगाल में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पटना से कोलकाता रवाना हुए. उनके साथ केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और जेडीयू नेता संजय कुमार झा भी मौजूद रहे. सभी नेता स्पेशल फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे. शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए एनडीए के कई बड़े नेताओं का जमावड़ा लग रहा है.

एनडीए नेताओं की मौजूदगी पर सबकी नजर

पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने को लेकर एनडीए नेताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का कोलकाता पहुंचना राजनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है.

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माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह के जरिए एनडीए अपनी एकजुटता और ताकत का बड़ा संदेश देना चाहता है. समारोह में देशभर के कई बड़े नेताओं और मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी इसे और खास बना रही है.

शुभेंदु अधिकारी आज लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ

बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे. देशभर के करीब 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री बनेंगे.

बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस बार रिकॉर्ड जीत हासिल करते हुए 293 में से 207 सीटों पर कब्जा जमाया. इसके साथ ही राज्य में पहली बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. वहीं तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई.

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के कोलकाता दौरे को लेकर बिहार की राजनीति में भी चर्चा तेज हो गई है. राजनीतिक जानकार इसे आने वाले समय में एनडीए की रणनीति और विपक्ष के खिलाफ बड़े संदेश के तौर पर देख रहे हैं.

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Published at : 09 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari Samrat Chaudhary BIHAR NEWS
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