जिस डांसर का मुजरा देख रहे थे अनंत सिंह उसका बड़ा खुलासा, 'जो बंदूक वाला वीडियो है वह…'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गोपालगंज में मुजरा देखते हुए विधायक अनंत सिंह का वीडियो वायरल हुआ था.

एक वीडियो में हथियार भी दिखा था जिसके बाद अनंत सिंह पर एफआईआर हुई.

अब मुजरा करने वाली डांसर अर्चना का बयान आया है जिन्होंने काफी कुछ कहा है.

अर्चना तिवारी ने एफआईआर को गलत बताया, कहा कि डांस करना उनका शौक है.

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह (Anant Singh) कुछ दिनों पहले गोपालगंज में एक कार्यक्रम में गए थे. वहां मुजरा देखते हुए उनका एक वीडियो वायरल हुआ था. एक दूसरा वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें कुछ लोग बंदूक लेकर डांस कर रहे थे. इस मामले में गोपालगंज में अनंत सिंह पर एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस पर अब मुजरा करने वाली मुंबई की डांसर अर्चना तिवारी की प्रतिक्रिया आई है.

शुक्रवार (08 मई, 2026) को डांसर अर्चना तिवारी मुंबई से पटना एक कार्यक्रम के लिए पहुंची थीं. इस दौरान उनसे मीडिया ने सवाल किया. अर्चना तिवारी ने कहा कि अनंत सिंह पर एफआईआर हुई है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है. मैंने अपना परफॉर्मेंस किया था.

एक सवाल पर अर्चना ने कहा, "...जो एक बंदूक वाला वीडियो है वह अलग से डाला गया है. विधायक जी को बदनाम किया जा रहा है क्योंकि मैं वहां खुद मौजूद थी."

बिहार में नहीं हुई आज तक दिक्कत: अर्चना तिवारी

अर्चना ने बताया कि वह मुंबई की रहने वाली हैं और बिहार कई बार आ चुकी हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अनंत सिंह की बेटी की शादी में भी वह परफॉर्मेंस करने आ चुकी हैं. अर्चना ने कहा, "बिहार में आज तक मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छा लगता है, यहां के लोग कला के कद्रदान हैं. अनंत सिंह कला की बहुत कद्र करते हैं. उन पर जो आरोप लगा है वह पूरी तरह गलत है. झूठ है."

अर्चना ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या डांस देखना गलत बात है जो एफआईआर की गई है? आप लोग भी बैठकर डांस देख सकते हैं, लेकिन डांस देखने के चलते किसी पर केस कर दो तो यह गलत है. हो सकता है कोई पर्सनली दुश्मनी निकाल रहा हो.

'…तो मेरी भी इज्जत गई है'

मीडिया से बातचीत में अर्चना ने कहा कि मेरे डांस में ना अभद्रता थी और ना ही मैं कोई गलत टाइप का ड्रेस पहना था. अर्चना ने आग्रह किया कि जिन लोगों ने एफआईआर की है वो ऐसा काम न करें. मेरी भी फैमिली है. अगर यह बात जानेंगे तो उन्हें भी बुरा लगेगा. उस डांस को लेकर अगर एफआईआर हुई है तो मेरी भी इज्जत गई है.

गोपालगंज एसपी को लेकर कहा, "मेरा नाम अर्चना तिवारी है, जिन्होंने एफआईआर की है वह भी तिवारी हैं. मेरी मां जॉब करती है. मैं अच्छी फैमिली से आती हूं. डांस करना मेरा फैशन है. मुझे बचपन से डांस करने का शौक है. मैं देश नहीं… विदेशों में भी परफॉर्मेंस करने जाती हूं."