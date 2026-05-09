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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, 7 जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी, IMD का अपडेट

बिहार के 38 जिलों में आंधी-बारिश का रेड अलर्ट, 7 जगहों पर भारी वर्षा की चेतावनी, IMD का अपडेट

Bihar Weather: बिहार के उत्तर और दक्षिणी हिस्से में सभी 38 जिलों में तेज हवा और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर तेज ओलावृष्टि की भी चेतावनी दी गई है.

By : परमानंद सिंह | Updated at : 09 May 2026 08:43 AM (IST)
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बिहार में 15 जून के बाद मॉनसून की एंट्री होगी. इससे पहले प्री मॉनसून का असर पूरे राज्य में दिखने लगा है. पिछले 10 दिनों से अलग-अलग जगहों पर बारिश का सिलसिला जारी है. उत्तर बिहार में सबसे अधिक बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने आज शनिवार को भी सभी जिलों में मेघगर्जन, वज्रपात के साथ तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी दी है. 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है. 

बिहार के इन जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के उत्तर और दक्षिणी हिस्से में सभी 38 जिलों में तेज हवा और बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. जबकि, उत्तर-पूर्वी इलाके के सात जिले पूर्णिया, सहरसा, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, अररिया और किशनगंज में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन, बिजली चमकने, वज्रपात और ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी गई है. इन जिलों में 30-40 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने का अलर्ट है. 

बिहार के इन सात जिलों के अलावा दक्षिण बिहार के पटना सहित सभी जिले और उत्तर बिहार के सभी जिले यानी कुल 31 जिलों में भी मध्यम स्तर में भी अधिक वर्षा का पूर्वानुमान है. उत्तर बिहार के अधिकांश जिले और दक्षिण बिहार के पटना बेगूसराय नालंदा भोजपुरी में भी ओलावृष्टि की प्रबल संभावना है. आज रात के सभी जिले में वज्रपात से सावधान रहने की सलाह दी गई है.

10 से एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार कल 10 मई को पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर एक नया पश्चिमी विक्षोभ का असर पड़ने वाला है. यह पश्चिमी विक्षोभ  पश्चिम उत्तर प्रदेश और उससे सटे उत्तराखंड के ऊपर एक चक्रवर्ती पर से परिसंचरण के रूप में है, इसके प्रभाव से बिहार में आज सभी जिलों में   आज वर्षा की प्रबल संभावना है तो कल रविवार को भी मौसम में विशेष बदलाव की संभावना नहीं दिख रही है. 

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मौसम विभाग के अनुसार आगामी 13 मई तक राज्य के कुछ-कुछ जिलों में वर्षा की स्थिति बनी रहेगी और तापमान में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी की संभावना नहीं रहेगी. इससे पहले शुक्रवार को भी राज्य के सभी जिलों में वर्षा दर्ज की गई. दोपहर के बाद से कई जिलों में अधिक वर्षा हुई. राजधानी पटना में भी तेज हवा के साथ अधिक बारिश हुई.

ख़राब मौसम का फ्लाइट्स पर भी असर

मौसम खराब होने के कारण इंडिगो एयरलाइंस कोलकाता से पटना की फ्लाइट को 6 राउंड चक्कर के बाद लखनऊ एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा. मौसम ठीक होने के बाद शाम 7:18 बजे फ्लाइट पटना वापस आई. पटना के अलावा बांका, भागलपुर, जमुई, लखीसराय ,मुंगेर ,नवादा, बेगूसराय ,खगड़िया, मधेपुरा सहरसा ,सुपौल, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली ,पूर्वी चंपारण, शिवहर ,सीतामढ़ी मे  रेड अलर्ट जारी करने के साथ अधिक वर्षा दर्ज हुई और मौसम पूरी तरह खराब रहे. 

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Published at : 09 May 2026 08:43 AM (IST)
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