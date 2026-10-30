बिहार में मौसम हुआ ठंडा, 21 डिग्री पहुंचा पारा, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी

चक्रवाती तूफान अर्नब के कारण पिछले बुधवार की शाम से बिहार के मौसम का मिजाज बदला हुआ है. गुरुवार (29 अक्टूबर) को राज्य के अधिकतर जिलों में झमाझम बारिश हुई, जिस कारण तापमान में 5-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है. पारा गिरने के कारण ठंड बढ़ गई है. कई जिलों में अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री तक पहुंच गया है.

आज शुक्रवार को मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है. मधुबनी और सीतामढ़ी में भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं, उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में ऑरेंज अलर्ट और पटना में भी भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

बिहार के कई जिलों में अलर्ट जारी

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, दक्षिण छत्तीसगढ़ तथा उससे सटे दक्षिणी ओडिशा के ऊपर डिप्रेशन बना हुआ है. इस कारण आज बिहार के उत्तरी इलाके के जिलों में भारी से भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. आज पूरे बिहार में सुबह की शुरूआत ही बारिश के साथ हुई है. विभाग ने आज पूरे बिहार में बारिश के साथ बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने को लेकर चेतावनी जारी की है. इसके अलावा आज मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में अत्यधिक भारी बारिश (200 मिली मीटर) को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है.

वहीं, दरभंगा, पूर्वी चंपारण,पश्चिम चंपारण और शिवहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में एस दौरान अत्यधिक बारिश (150 मिमी) के साथ बादल गरजने, बिजली कड़कने तथा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानूमान है.

40 से 50 किलोमीटर की गति से चलेंगी हवाएं

इसके अलावा गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, सिवान, राजधानी पटना और वैशाली जिले में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ आकाशीय बिजली और कुछ इलाकों में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, दक्षिण बिहार के गया, जहानाबाद, नालंदा, औरंगाबाद, भभुआ, बक्सर, कैमूर, नवादा, शेखपुरा में भी सुबह से बारिश के साथ तेज हवा चलने की संभावना है. हालांकि, मौसम विभाग ने आज दक्षिण-पूर्वी इलाकों के लिए कोई चेतावनी नहीं जारी की है, लेकिन मौसम में बदलाव की पूरी संभावना है.

जिस तरह से चक्रवात अर्नब के असर के कारण राज्य में मौसम बदला हुआ है, उससे तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल रही है. गुरुवार को सबसे कम अधिकतम तापमान अरवल में 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दक्षिण बिहार के अधिकांश जिलों में 22-24 डिग्री के बीच अधितकम तापमान रहा. राजधानी पटना में 24.02 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि सबसे अधिक पूर्णिया और छपरा में 29.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा. आज भी मौसम ऐसा ही बना रहा तो तापमान में और गिरावट आने की संभावना है.