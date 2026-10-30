MLC चुनाव: संजीव कुमार-अनिल झा की जीत पर गदगद तेजस्वी यादव, NDA पर बरसे

बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव के नतीजों के बाद सियासी बयानबाजी जारी है. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई दी है. उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के उम्मीदवारों को विशेष शुभकामनाएं दीं और मतदाताओं का आभार जताया. तेजस्वी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर एनडीए और बीजेपी सरकार पर भी निशाना साधा.

तेजस्वी यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई. उन्होंने आरजेडी के विजेता उम्मीदवार डॉ. संजीव कुमार और अनिल झा को विशेष शुभकामनाएं दीं. साथ ही मतदाताओं का अभिनंदन और आभार जताया. तेजस्वी ने कहा कि दशकों बाद आरजेडी के उम्मीदवारों को यह जीत मिली है.

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NDA सरकार के खिलाफ जनादेश बताया

तेजस्वी ने शिक्षक और स्नातक निर्वाचन के नतीजों को एनडीए सरकार की नीतियों के खिलाफ शिक्षित समाज का जनादेश बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार में भ्रष्टाचार, सत्ता का दुरुपयोग और शिक्षकों व युवाओं पर दमनात्मक कार्रवाई हुई है. आगे लिखा कि मतदाताओं ने इन मुद्दों पर अपना संदेश दिया है.

बिहार विधान परिषद की 8 सीटों पर सभी विजयी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई। दशकों बाद राजद के विजेता उम्मीदवार डॉक्टर संजीव कुमार और श्री अनिल झा जी को विशेष शुभकामनाएँ एवं बधाई तथा मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन व आभार। शिक्षक और स्नातक का यह निर्वाचन एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार, सत्ता के दुरुपयोग, शिक्षकों एवं युवाओं पर बीजेपी की दमनात्मक कारवाई तथा एनडीए की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ शिक्षित समाज का खुला जनादेश है। एनडीए सरकार के सर्व समाज पर अन्याय, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, धर्म आस्था और सरकारी संसाधनों का उपयोग कर जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी, बदहाल शिक्षा-स्वास्थ्य-कानून व्यवस्था और नौकरी रोजगार जैसे मुद्दों से भटकाया है यह उसके विरुद्ध जनता का स्पष्ट संदेश है। यह बदलाव का पैगाम है। विधानसभा चुनाव के बाद बिहार विधान परिषद् के भोजपुर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव तथा इन चुनावों में एनडीए की हार से स्पष्ट है कि विधानसभा चुनावों में Money, Machine और Administrative Machinery से ही बीजेपी को जीत हासिल हुई थी। — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) October 30, 2026

महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए

आरजेडी नेता ने महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल से जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से हटाया गया. तेजस्वी ने इसे बदलाव का पैगाम बताया है.

विधानसभा चुनाव में जीत पर भी उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने भोजपुर स्थानीय प्राधिकार उपचुनाव और विधान परिषद चुनावों में एनडीए की हार का जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इन नतीजों से विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत पर सवाल उठते हैं. तेजस्वी ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को ‘मनी, मशीन और प्रशासनिक मशीनरी’ के दम पर जीत मिली थी.

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