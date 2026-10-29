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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वExplained: गर्मी से 4 लाख मौतों का अंदाजा और आर्कटिक जैसी ठंड एक साथ! लंदन के मौसम में क्या ‘बिजार’ हो रहा?

Explained: गर्मी से 4 लाख मौतों का अंदाजा और आर्कटिक जैसी ठंड एक साथ! लंदन के मौसम में क्या ‘बिजार’ हो रहा?

लंदन को 2018 के ‘बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट’ जैसी भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जब शहर भारी बर्फ और शून्य से नीचे के तापमान से जूझ रहा था. यह जरूरी नहीं कि हर बार वोर्टेक्स टूटने पर बर्फ पड़े.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 29 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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लंदन का मौसम इस वक्त दुनिया के सामने एक अजीब पहेली की तरह खड़ा है. एक तरफ, 'सुपर एल नीनो' की वजह से दुनिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, जिससे 4 लाख से ज्यादा मौतों का अनुमान लगाया गया है. दूसरी तरफ, मौसम विज्ञानी चेतावनी दे रहे हैं कि लंदन में इस सर्दी आर्कटिक जैसी भीषण ठंड पड़ सकती है, क्योंकि 'पोलर वोर्टेक्स' कमजोर पड़ रहा है. एक ही समय में गर्मी और ठंड, दोनों चरम स्थितियां एक साथ मंडरा रही हैं. यह सिर्फ मौसम का उतार-चढ़ाव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के उस 'असंतुलन' का सीधा असर है, जिसकी चपेट में ब्रिटेन की राजधानी सबसे ज्यादा है.

लेकिन यह कैसे हो सकता है कि सर्दी और गर्मी एकसाथ पड़ सकता है...

'सुपर एल नीनो' क्या है और यह इतना खतरनाक क्यों है?

'एल नीनो' एक प्राकृतिक मौसमी घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के मध्य और पूर्वी हिस्से का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है. इस बार यह 'सुपर' रूप में है, यानी इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा है. ब्रिटेन के मौसम कार्यालय के मुताबिक, यह 1950 के बाद से अब तक का सबसे शक्तिशाली एल नीनो साबित हो सकता है.

इसका सबसे सीधा असर यह है कि यह दुनिया भर के तापमान को बढ़ा देता है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, जून 2026 से फरवरी 2027 के बीच यह 4,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत का कारण बन सकता है.

यह संख्या सिर्फ एक अनुमान है, लेकिन इसका मतलब यह है कि गर्मी एक 'साइलेंट किलर' की तरह काम कर रही है, खासकर बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए. 2026 में मई और जून के महीनों में यूके में ही गर्मी से करीब 2,700 मौतें दर्ज की गईं, जिनमें से लगभग आधी मौतें सिर्फ जलवायु परिवर्तन के कारण हुईं.

लेकिन लंदन में ठंड कैसे आएगी और क्या है 'पोलर वोर्टेक्स' का खेल

यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है. आर्कटिक के ऊपर एक विशाल 'पोलर वोर्टेक्स' (ध्रुवीय भंवर) घूमता रहता है, जो अपनी ताकत से बर्फीली ठंडी हवाओं को उत्तरी ध्रुव के पास ही कैद रखता है. जब यह मजबूत होता है, तो यह ब्रिटेन को ठंड से बचाता है. जब यह कमजोर पड़ता है या टूटता है, तो यह ठंडी हवाओं को दक्षिण की ओर भेज देता है.

इस बार वैज्ञानिकों को इसके टूटने की 61% से 86% तक संभावना दिख रही है, जो एक बहुत ही असामान्य और खतरनाक स्तर है. इसके पीछे 'सडन स्ट्रैटोस्फेरिक वार्मिंग' (SSW) नाम की घटना है, जिसमें समतापमंडल का तापमान कुछ ही दिनों में 50 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और वोर्टेक्स को तोड़ सकता है. कुछ पूर्वानुमानों के मुताबिक, यह घटना नवंबर 2026 की शुरुआत में ही हो सकती है, जो उपग्रह युग में दर्ज सबसे शुरुआती मामलों में से एक होगी.

अगर ऐसा होता है, तो लंदन को 2018 के 'बीस्ट फ्रॉम द ईस्ट' जैसी भीषण ठंड का सामना करना पड़ सकता है, जब शहर भारी बर्फ और शून्य से नीचे के तापमान से जूझ रहा था. हालांकि, यह जरूरी नहीं कि हर बार वोर्टेक्स टूटने पर बर्फ पड़े. यह इस बात पर निर्भर करता है कि आगे का मौसम कैसे प्रतिक्रिया देता है.

लंदन पर ही क्यों सबसे ज्यादा दिखेगा असर?

'द स्टैंडर्ड' की रिपोर्ट के मुताबिक, लंदन के निवासियों को इंग्लैंड के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में बहुत गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड दोनों से मरने का सबसे अधिक खतरा है. 1988 से 2025 के बीच लंदन में 0.36% मौतें भीषण गर्मी से जुड़ी थीं, जो देश में सबसे अधिक थीं, जबकि ठंड से होने वाली मौतों में भी लंदन 0.88% के साथ सबसे आगे था.

इसकी वजहें सामाजिक-आर्थिक हैं. लंदन में रहने की लागत ज्यादा है, घरों में भीड़भाड़ है और ज्यादातर घरों में एयर कंडीशनिंग भी नहीं है, जिससे लोग गर्मी से बच नहीं पाते. यानी लंदन का 'डेथ ट्रैप' सिर्फ मौसम नहीं, बल्कि शहर की बनावट और सामाजिक हालात भी हैं.

दोनों तरफ 'हथियार', बीच में आम आदमी

लंदन के सामने इस वक्त दोहरी चुनौती है. एक तरफ सुपर एल नीनो के कारण बढ़ती गर्मी और दूसरी तरफ पोलर वोर्टेक्स के टूटने से आने वाली भीषण ठंड. यह कोई साधारण मौसमी बदलाव नहीं है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के 'पैटर्न' में आ रही गड़बड़ी है.

मौसम विज्ञानी यह भी मानते हैं कि 2027 अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है. यानी गर्मी का खतरा लंबे समय तक बना रहेगा और ठंड के झटके भी अचानक आते रहेंगे. लंदन के लिए यह 'बिजार' मौसम एक चेतावनी है कि जलवायु परिवर्तन अब सिर्फ 'भविष्य का खतरा' नहीं, बल्कि 'आज की सच्चाई' है. इसका सामना करने के लिए शहर को अपनी तैयारी दोगुनी करनी होगी.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
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Published at : 29 Oct 2026 10:58 AM (IST)
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