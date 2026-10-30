पहले JDU से बगावत, अब जेल जाने की आशंका! अनंत सिंह के लिए आज बड़ा दिन

बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. यह सुनवाई 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में हुये दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी.

याचिकाकर्ता दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनंत सिंह की जमानत रद्द करने और उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज यह तीसरी सुनवाई होगी.

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हलांकि बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास के तौर पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित कुल 62 मामलों का हवाला दिया गया है.

JDU से बगावत की थी

सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई पर बिहार के लोगों की नज़रें टिकी हुई है. क्योंकि एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध करने और जनसुराज प्रत्याशी अनुज कुमार का खुले तौर पर समर्थन करने के मामले में उन्हें पार्टी ने 6 साल से निष्कासित कर दिया है. उनके विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी की ओर से आवेदन भी दिए गए हैं. साथ ही उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी ने छह साल के लिये निष्कासित कर दिया है. राज्य मंत्री का दर्जा खत्म कर दिया है और उनके नाम से एलॉट वन पोलो रोड को खाली करने की नोटिस भी जारी कर दी है.और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है होगी तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है.

कई बार जेल जा चुके अनंत सिंह

अनंत सिंह के लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं है.छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह 2015 के बाद लगातार जेल का सफर कर रहे हैं. वे पहली बार 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने. 2005 में जब मार्च महीने में चुनाव हुआ तो वह जीते उसके बाद फिर उसी वर्ष नवंबर महीने में चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की. नीतीश कुमार का साथ रहा और वह 2010 में भी चुनाव जीते. लेकिन बाद में नीतीश कुमार से अनबन हो गई तो 2015 में जेल से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा लेकिन उन्होंने जीत दर्ज की.

2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज किया. 2025 में फिर जेडीयू ने उन्हें मौका दिया और वह चुनाव जीत गए. इस बीच एक-47 मामले में जब वह जेल में बंद थे तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी तो आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और वह भी जीत गई.भले वह जेल में रहे लेकिन मोकामा की जनता उन्हें हमेशा साथ दिया.

पुटुस हत्याकांड में पहली बार गए जेल

अनंत सिंह को जेल जाने की शुरुआत 2015 में पुटुस हत्याकांड के बाद से हुआ. देखा जाए तो 2015 से 2026 तक की 11 सालों में वह करीब 7 साल तक जेल में ही रहे. जून 2015 में पुटुस यादव हत्याकांड के मामले में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को जून 2015 से लेकर मार्च 2016 तक यानी लगभग 9 महीने तक वह जेल में रहे थे जिसके बाद मार्च 2016 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. उसके बाद भी बहुत ज्यादा दिन तक जी बाहर नहीं रहे.

3 साल बाद 16 अगस्त 2019 को उनके पैतृक गांव लाडमा स्थित घर से AK-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद वह फरार हो गए थे. बाद में उन्होंने अगस्त 2019 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था. इस मामले में जून 2022 में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी. परन्तु अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था, जिसके बाद वह 16 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आए थे इस मामले में वह करीब 5 साल तक लगातार जेल में रहे.

इसके बाद भी उनका जेल जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा चुनाव से पहले जनवरी 2025 में मोकामा के नौरंगा-जालालपुर इलाके में गोलीबारी के मामले में अनंत सिंह का नाम आया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया था. इस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था. अगस्त 2025 में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ गए थे.

जमानत पर हैं बाहर

इस मामले में भी वह करीब 8 महीने जेल में रहे. उसके बाद चुनाव के दौरान अक्टूबर 2025 में मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत का मामला सामने आया. इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया. करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दे दी. वह 23 मार्च को जेल से बाहर आ गए.अब दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने का आदेश देता है, तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है.

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