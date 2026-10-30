ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपहले JDU से बगावत, अब जेल जाने की आशंका! अनंत सिंह के लिए आज बड़ा दिन

पहले JDU से बगावत, अब जेल जाने की आशंका! अनंत सिंह के लिए आज बड़ा दिन

बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, दुलारचंद यादव हत्याकांड में जमानत पर बाहर हैं अनंत सिंह. जेडीयू से बगावत के चलते चर्चा में हैं इन दिनों.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 30 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार में मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर आज शुक्रवार 30 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. यह सुनवाई 30 अक्टूबर 2025 को मोकामा में हुये दुलारचंद यादव हत्याकांड में पटना हाईकोर्ट से मिली जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर होगी.

याचिकाकर्ता  दुलारचंद यादव के पोते नीरज कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अनंत सिंह की जमानत रद्द करने और उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग की है. सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज यह तीसरी सुनवाई होगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
बिहार में मौसम हुआ ठंडा, 21 डिग्री पहुंचा पारा, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी
बिहार में मौसम हुआ ठंडा, 21 डिग्री पहुंचा पारा, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी
बिहार
पटना: ड्यूटी से लौटर रही महिला की गोली मारकर हत्या, दामाद पर शक
पटना: ड्यूटी से लौटर रही महिला की गोली मारकर हत्या, दामाद पर शक
बिहार
बिहार: गाड़ियों की पेंडिंग चालान को लेकर खुशखबरी! सरकार ला रही ये योजना
बिहार: गाड़ियों की पेंडिंग चालान को लेकर खुशखबरी! सरकार ला रही ये योजना
बिहार
लोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई
लोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई

यह भी पढ़ें: बिहार में मौसम हुआ ठंडा, 21 डिग्री पहुंचा पारा, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी

हलांकि बिहार सरकार की ओर से भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया है, जिसमें अनंत सिंह के आपराधिक इतिहास के तौर पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और आर्म्स एक्ट सहित कुल 62 मामलों का हवाला दिया गया है. 

JDU से बगावत की थी 

सुप्रीम कोर्ट के आज की सुनवाई पर बिहार के लोगों की नज़रें टिकी हुई है. क्योंकि एमएलसी चुनाव में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार का विरोध करने और जनसुराज प्रत्याशी अनुज कुमार का खुले तौर पर समर्थन करने के मामले में उन्हें पार्टी ने 6 साल से निष्कासित कर दिया है. उनके विधायक की सदस्यता रद्द करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पार्टी की ओर से आवेदन भी दिए गए हैं. साथ ही उनकी पत्नी नीलम देवी को भी पार्टी ने छह साल के लिये निष्कासित कर दिया है. राज्य मंत्री का दर्जा खत्म कर दिया है और उनके नाम से एलॉट वन पोलो रोड को खाली करने की नोटिस भी जारी कर दी है.और अब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है होगी तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है.

कई बार जेल जा चुके अनंत सिंह 

अनंत सिंह के लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं है.छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह 2015 के बाद लगातार जेल का सफर कर रहे हैं. वे पहली बार 2005 में जेडीयू के टिकट पर विधायक बने. 2005 में जब मार्च महीने में चुनाव हुआ तो वह जीते उसके बाद फिर उसी वर्ष नवंबर महीने में चुनाव हुआ उसमें भी उन्होंने जीत दर्ज की. नीतीश कुमार का साथ रहा और वह 2010 में भी चुनाव जीते. लेकिन बाद में नीतीश कुमार से अनबन हो गई तो 2015 में जेल से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा लेकिन उन्होंने जीत दर्ज की. 

2020 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर जीत दर्ज किया. 2025 में फिर जेडीयू ने उन्हें मौका दिया और वह चुनाव जीत गए. इस बीच एक-47 मामले में जब वह जेल में बंद थे तो उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई थी तो आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी नीलम देवी ने उपचुनाव लड़ा और वह भी जीत गई.भले वह जेल में रहे लेकिन मोकामा की जनता उन्हें हमेशा साथ दिया.

पुटुस हत्याकांड में पहली बार गए जेल 

अनंत सिंह को जेल जाने की शुरुआत 2015 में पुटुस हत्याकांड के बाद से हुआ. देखा जाए तो 2015 से 2026 तक की 11 सालों में वह करीब 7 साल तक जेल में ही रहे. जून 2015 में पुटुस यादव हत्याकांड के मामले में गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह को जून 2015 से लेकर मार्च 2016 तक यानी लगभग 9 महीने तक वह जेल में रहे थे जिसके बाद मार्च 2016 में उन्हें पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. उसके बाद भी बहुत ज्यादा दिन तक जी बाहर नहीं रहे. 

3 साल बाद   16 अगस्त 2019 को उनके पैतृक गांव लाडमा  स्थित घर से AK-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद होने के बाद वह फरार हो गए थे.  बाद में उन्होंने अगस्त 2019 में दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर किया था. इस मामले में जून 2022 में उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई थी. परन्तु अगस्त 2024 में पटना हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें इस मामले से बरी कर दिया था, जिसके बाद वह 16 अगस्त 2024 को जेल से बाहर आए थे इस मामले में वह करीब 5 साल तक लगातार जेल में रहे.

इसके बाद भी उनका जेल जाने का सिलसिला लगातार जारी रहा चुनाव से पहले जनवरी 2025 में मोकामा के नौरंगा-जालालपुर इलाके में गोलीबारी के मामले में अनंत सिंह का नाम आया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत में सरेंडर कर दिया था. इस मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया था. अगस्त 2025 में पटना हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ गए थे. 

जमानत पर हैं बाहर 

इस मामले में भी वह करीब 8 महीने जेल में रहे. उसके बाद चुनाव के दौरान अक्टूबर 2025 में मोकामा में दुलारचंद यादव की मौत का मामला सामने आया. इस मामले में अनंत सिंह को 1 नवंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया. करीब पांच महीने जेल में रहने के बाद पटना हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को उन्हें जमानत दे दी. वह 23 मार्च को जेल से बाहर आ गए.अब दुलारचंद यादव हत्याकांड में उनकी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. अगर सुप्रीम कोर्ट उनकी जमानत रद्द करने का आदेश देता है, तो उन्हें फिर जेल जाना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें : पटना: ड्यूटी से लौटर रही महिला की गोली मारकर हत्या, दामाद पर शक

About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
Read More
Published at : 30 Oct 2026 09:51 AM (IST)
Tags :
Anant Singh BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार में मौसम हुआ ठंडा, 21 डिग्री पहुंचा पारा, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी
बिहार में मौसम हुआ ठंडा, 21 डिग्री पहुंचा पारा, इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी
बिहार
पटना: ड्यूटी से लौटर रही महिला की गोली मारकर हत्या, दामाद पर शक
पटना: ड्यूटी से लौटर रही महिला की गोली मारकर हत्या, दामाद पर शक
बिहार
बिहार: गाड़ियों की पेंडिंग चालान को लेकर खुशखबरी! सरकार ला रही ये योजना
बिहार: गाड़ियों की पेंडिंग चालान को लेकर खुशखबरी! सरकार ला रही ये योजना
बिहार
लोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई
लोकतंत्र की सुखद तस्वीर! BJP प्रत्याशी ने RJD उम्मीदवार को लगाया गले, दी बधाई
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का धोखा, साजिश और खौफ! 4 शहरों में जुर्म की 4 सनसनीखेज कहानियां...
MLC रिजल्ट, चौतरफा खटपट!
किसके वोट चोरी, किसकी सीनाजोरी?
Azam Khan बाहर आएंगे... किसका गेम बिगाड़ेंगे?
Gyanesh Kumar पर 'जन-महाभियोग' विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
ईरान युद्ध की सीक्रेट जानकारी लीक करने का आरोप, ट्रंप ने US जनरल को नौकरी से निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
यूपी में आज भी बहुत भारी बारिश का अलर्ट, मेरठ-सहारनपुर में गिरेंगे ओले
क्रिकेट
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
दुनिया में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने राशिद खान, बदल दिया टी20 का इतिहास
इंडिया
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
'मेंटल क्रिमिनल', रिजिजू ने नसीरुद्दीन शाह को बताया लोकतंत्र के लिए खतरनाक, भड़की CPM
बॉलीवुड
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
'मेरे पति के जैसा कोई नहीं...', करवा चौथ पर निक ने दिया प्रियंका चोपड़ा को सरप्राइज
इंडिया
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
'IDBI बैंक कर्मचारियों के साथ खड़ा हूं', राहुल गांधी ने क्यों लिखा ये पोस्ट? समझें पूरा मामला
एग्रीकल्चर
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
क्या है Gegeneophis chandgadi, महाराष्ट्र में मिली केंचुए जैसी नई प्रजाति क्यों खास? 
फूड
Moong Dal Halwa: इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
इस तरह बनाएं मूंग दाल का हलवा, नहीं पड़ेगी बाजार से लाने की जरूरत
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget