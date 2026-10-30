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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारतिरहुत में JDU की हार के बाद NDA में क्लेश! नीतीश कुमार के उम्मीदवार ने लगाया यह आरोप

तिरहुत में JDU की हार के बाद NDA में क्लेश! नीतीश कुमार के उम्मीदवार ने लगाया यह आरोप

तिरहुत स्नातक सीट पर हार के बाद जेडीयू के अभिषेक झा ने 4,700 वोट रद्द होने का दावा किया. उन्होंने NDA के भीतर चक्रव्यूह रचे जाने की आशंका भी जताई.

Written By : शशांक कुमार |  Updated at : 30 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के भीतर कलह के संकेत मिलने लगे हैं. तिरहुत स्नातक सीट से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा चुनाव हार गए. निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी ने उन्हें 9,147 मतों से हराया. ब्रजवासी ने लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह सीट जीती है.

हार के बाद अभिषेक झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने करीब 4,700 वोट निरस्त किए जाने का दावा किया. साथ ही सवाल उठाया कि क्या वह अपने ही राजनीतिक परिवार यानी एनडीए के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए थे.

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4700 वोट रद्द होने का लगाया आरोप

अभिषेक झा ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि करीब 4,700 मतों में उनके नाम के सामने टिक का निशान होने के कारण वोट निरस्त कर दिए गए. उन्होंने सवाल किया कि क्या जागरूक मतदाता उनके नाम के सामने टिक का निशान लगाएंगे? झा के मुताबिक, अगर ये वोट रद्द नहीं होते तो वह आसानी से चुनाव जीत सकते थे. 

NDA के भीतर चक्रव्यूह रचने की कही बात

अभिषेक झा ने लिखा कि उनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह अपने ही राजनीतिक परिवार में रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेले पड़ गए थे. उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय बताया. हालांकि, उन्होंने किसी नेता का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया. साथ ही कहा कि वह किसी के प्रति कटुता या द्वेष नहीं रखना चाहते.

समर्थकों को दिया साथ निभाने का भरोसा

झा ने चुनाव में साथ देने वाले शिक्षकों, युवाओं, कारोबारियों, डॉक्टरों, वकीलों और किसानों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन समर्थकों के साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने भरोसा दिया कि राजनीतिक कारणों से किसी साथी को परेशान किया गया तो वह उसके साथ खड़े रहेंगे.

बंशीधर ब्रजवासी को दी जीत की बधाई

अभिषेक झा ने विजयी उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रजवासी शिक्षकों की समस्याओं और तिरहुत के विकास को प्राथमिकता देंगे. झा ने यह भी कहा कि समाज और स्नातकों के हित में उठाए गए उनके कदमों में वह सहयोग करेंगे.

Published at : 30 Oct 2026 10:49 AM (IST)
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