तिरहुत में JDU की हार के बाद NDA में क्लेश! नीतीश कुमार के उम्मीदवार ने लगाया यह आरोप

बिहार विधान परिषद चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के भीतर कलह के संकेत मिलने लगे हैं. तिरहुत स्नातक सीट से जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक झा चुनाव हार गए. निर्दलीय उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी ने उन्हें 9,147 मतों से हराया. ब्रजवासी ने लगातार दूसरी बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर यह सीट जीती है.

हार के बाद अभिषेक झा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबी पोस्ट लिखी. इसमें उन्होंने करीब 4,700 वोट निरस्त किए जाने का दावा किया. साथ ही सवाल उठाया कि क्या वह अपने ही राजनीतिक परिवार यानी एनडीए के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अकेले पड़ गए थे.

4700 वोट रद्द होने का लगाया आरोप

अभिषेक झा ने अपनी पोस्ट में दावा किया कि करीब 4,700 मतों में उनके नाम के सामने टिक का निशान होने के कारण वोट निरस्त कर दिए गए. उन्होंने सवाल किया कि क्या जागरूक मतदाता उनके नाम के सामने टिक का निशान लगाएंगे? झा के मुताबिक, अगर ये वोट रद्द नहीं होते तो वह आसानी से चुनाव जीत सकते थे.

NDA के भीतर चक्रव्यूह रचने की कही बात

अभिषेक झा ने लिखा कि उनके मन में यह सवाल उठता है कि क्या वह अपने ही राजनीतिक परिवार में रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेले पड़ गए थे. उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय बताया. हालांकि, उन्होंने किसी नेता का नाम लेकर आरोप नहीं लगाया. साथ ही कहा कि वह किसी के प्रति कटुता या द्वेष नहीं रखना चाहते.

तिरहुत के मेरे अपने स्नातक भाई-बहनों, साथियों और शुभचिंतकों, सबसे पहले तो आप तक अपनी बात पहुँचाने में हुई इस देरी के लिए मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। चुनाव के परिणाम भले ही मेरे पक्ष में नहीं आए, लेकिन इन बीते दिनों में आपने मुझे जो स्नेह, विश्वास और अपनापन दिया है, सच कहूँ तो वह मेरे लिए किसी ऐतिहासिक जीत से कम नहीं है। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हर उन मतदाता—चाहे वे हमारे आदरणीय शिक्षक हों, युवा साथी हों, व्यवसायी, चिकित्सक, अधिवक्ता या किसान हों—आप सभी का हृदय से आभार। जिन्होंने मुझे प्रथम वरीयता देकर अपना विश्वास सौंपा और जिन्होंने द्वितीय वरीयता से मेरा साथ दिया, आपका यह अपनत्व ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूँजी है। चुनाव में केवल एक प्रत्याशी की हार हुई है, हमारे और आपके रिश्ते की नहीं। आपका अभिषेक कल भी आपके बीच था, आज भी है और हमेशा रहेगा। ❤️ हाँ, एक बात जो लोकतंत्र के एक सच्चे सिपाही के नाते आपके सामने रखना जरूरी समझता हूँ—शायद आपमें से बहुतों को यह मालूम न हो कि लगभग 4700 मतों में मेरे नाम के सामने ✓(टिक) का निशान होने के कारण उन्हें निरस्त (Invalid) कर दिया गया। आप स्वयं विचार कीजिए, क्या यह सामान्य घटना है कि जो जागरूक मतदाता हैं वो मेरे नाम के सामने ✓(टिक) लगाएंगे? यह तथ्य मैं इसलिए साझा कर रहा हूँ क्योंकि एक-एक वोट लोकतंत्र की पवित्र धरोहर है और हमने चुनाव में इसकी मर्यादा बनाए रखने का हर संभव प्रयास किया था। यदि यह नहीं हुआ होता तो हमलोग बहुत आसानी से यह चुनाव जीत जाते। मन में कभी-कभी यह सवाल भी उठता है कि क्या मैं अपने ही राजनीतिक परिवार (NDA) के भीतर रचे गए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह अकेला पड़ गया था? यह मेरी व्यक्तिगत पीड़ा और आत्ममंथन का विषय है। पर यकीन मानिए, मैं किसी के प्रति मन में कोई कटुता या द्वेष लेकर आगे नहीं बढ़ना चाहता। समय और सत्य, दोनों खुद अपनी कहानी कहेंगे। मेरे साथ डटकर खड़े रहने वाले हर साथी को मेरा एक वचन है: हमारा रिश्ता किसी पद, चुनाव या सियासी गणित का मोहताज नहीं है। अगर भविष्य में किसी भी साथी को राजनीतिक कारणों से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, तो याद रखिएगा—आप अकेले नहीं हैं। मुझे बस एक आवाज़ दीजिएगा, आपका यह भाई आपकी हर मुश्किल में आपके साथ ढाल बनकर खड़ा मिलेगा। मैं माननीय बंशीधर ब्रजवासी जी को उनके पक्ष में मिले आशीर्वाद के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वे शिक्षकों की समस्याओं और तिरहुत के विकास को प्राथमिकता देंगे। उनके हर उस कदम में मेरा पूरा सहयोग रहेगा जो स्नातकों और समाज के हित में उठेगा। उन्होंने आज तक मेरी जितनी भी आलोचना की हो जितने भी अपशब्द कहे हों या जो श्राप दिया हो सबको मैं सहर्ष स्वीकार करता हूं। आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैंने यह गुण सीखा है। पूरे चुनाव की प्रक्रिया में जिन साथियों ने मेरा विरोध किया उनको भी धन्यवाद प्रेषित करता हूं। यह भी लोकतंत्र का एक हिस्सा है। चुनाव की इस पूरी यात्रा में, अगर अनजाने में भी मेरे किसी शब्द या व्यवहार से किसी सहयोगी, समर्थक या विरोधी की भावनाओं को ठेस पहुँची हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर क्षमा माँगता हूँ। लोकतंत्र में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं होना चाहिए। अंत में, बस अपने दिल की ये तीन बातें आपसे कहना चाहता हूँ— ✨ आपने मुझे वोट दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। ✨ आपने मुझ पर अटूट विश्वास किया, इसके लिए मैं ऋणी हूँ। ✨ और आपने मुझे अपना समझा, इस पवित्र रिश्ते को मैं जीवन भर निभाने का वचन देता हूँ। पद मिले या न मिले, जीत हो या हार—आपके हर सुख-दुःख में आपके बीच उपस्थित रहने का मेरा संकल्प कल भी था और आज और भी मजबूत हो गया है। आपका अपना, अभिषेक झा ❤️🙏 #अभिषेक_झा #TirhutGraduateConstituency #AbhishekJha #BiharPolitics — Abhishek Jha (@AbhishekJhaNITP) October 30, 2026

समर्थकों को दिया साथ निभाने का भरोसा

झा ने चुनाव में साथ देने वाले शिक्षकों, युवाओं, कारोबारियों, डॉक्टरों, वकीलों और किसानों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि चुनाव में उनकी हार हुई है, लेकिन समर्थकों के साथ उनका रिश्ता खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने भरोसा दिया कि राजनीतिक कारणों से किसी साथी को परेशान किया गया तो वह उसके साथ खड़े रहेंगे.

बंशीधर ब्रजवासी को दी जीत की बधाई

अभिषेक झा ने विजयी उम्मीदवार बंशीधर ब्रजवासी को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने उम्मीद जताई कि ब्रजवासी शिक्षकों की समस्याओं और तिरहुत के विकास को प्राथमिकता देंगे. झा ने यह भी कहा कि समाज और स्नातकों के हित में उठाए गए उनके कदमों में वह सहयोग करेंगे.