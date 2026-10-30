संजय झा का ललन सिंह पर बड़ा बयान, MLC चुनाव के नतीजों पर भी बोले

जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह को लेकर बड़ा बयान दिया है. शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को वे पटना में मीडिया से बातचीत कर रहे थे. इस क्रम में उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी प्रतिक्रिया दी.

बातचीत में एक सवाल पर संजय कुमार झा ने कहा, "ऐसा है... ललन सिंह पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से हैं. हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं… थोड़ी बहुत बात चलती रहती है… वे सम्मानीय हैं.. पार्टी के विस्तार में पार्टी को मजबूत करने में उनका हमेशा सहयोग रहा है."

जानकारी हो कि पटना स्नातक सीट से जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार ने बीते गुरुवार को यह बयान दिया था कि वे ललन सिंह का आशीर्वाद लेने नहीं जाएंगे. जेडीयू में विवादों के बीच संजय झा ने अब उक्त बयान दिया है.

दूसरी ओर संजय झा ने फरक्का जलसंधि के विरोध में जेडीयू के कार्यक्रम के बारे में भी बताया. कहा कि 2 नवंबर से बचे हुए चार जिलों में विरोध अभियान चलेगा.

पांच तारीख को जेडीयू की समीक्षा बैठक

बिहार में हाल ही हुए एमएलसी चुनाव में जेडीयू के प्रदर्शन पर उन्होंने कहा कि हार की समीक्षा के लिए पांच तारीख को जेडीयू की बैठक होगी. चुनाव में कहां कमी रह गई, इसकी होगी समीक्षा. बता दें कि एमएलसी चुनाव में जेडीयू ने चार सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा थ. एक सीट (पटना स्नातक) पर ही पार्टी को जीत मिली है.

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यूपी चुनाव की भी पार्टी कर रही तैयारी

उधर, उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की भी पार्टी तैयारी कर रही है. एक नवंबर को वाराणसी में जेडीयू का बड़ा कार्यक्रम है. इस पर संजय झा ने कहा कि वहां पार्टी का बड़ा संगठन है. मैं भी जा रहा हूं. निशांत कुमार भी कार्यक्रम में शामिल होंगे. उसी दिन पार्टी तय करेगी कि यूपी में चुनाव लड़ेगी.

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