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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Weather Forecast: आग की भट्ठी बने बिहार में गर्मी से राहत कब? होने जा रही बारिश, देखें ताजा अपडेट

Bihar Weather Forecast: आग की भट्ठी बने बिहार में गर्मी से राहत कब? होने जा रही बारिश, देखें ताजा अपडेट

Bihar Weather News: पटना मौसम विभाग का कहना है कि अभी पुरवा हवा का प्रवाह है जिसके कारण गर्मी बढ़ी हुई है. 24 मई के बाद हवा के प्रवाह में बदलाव होगा.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 May 2026 05:11 PM (IST)
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बिहार पिछले चार-पांच दिनों से भीषण गर्मी की चपेट में है. आग की भट्ठी की तरह बिहार तप रहा है. खासकर दक्षिण बिहार के सभी जिलों में हीट वेव की स्थिति है. इस बीच गुरुवार (21 मई, 2026) को पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने बताया कि कब से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है. 

आनंद शंकर के एबीपी न्यूज़ को बताया कि 24 मई के बाद से मौसम में बदलाव होगा. लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है. 24 मई तक फिलहाल ऐसा ही मौसम रहने वाला है. उन्होंने बताया कि 24 मई की शाम से लगभग सभी जिलों में तीन से चार डिग्री तापमान गिरेगा. 

दक्षिण बिहार के जिलों में बारिश की संभावना

उन्होंने बताया कि 24 मई के बाद से दक्षिण बिहार के जिलों में वर्षा के संकेत हैं. तेज हवाएं चलेंगी. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. दक्षिण बिहार के कैमूर, औरंगाबाद, रोहतास, बक्सर, गयाजी, शेखपुरा और मोतिहारी में अभी हीट वेव की स्थिति है. 24 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा.

राजधानी पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर में भी अभी तीन-चार दिन ऐसा ही मौसम रहने वाला है. पटना मौसम विभाग का कहना है कि अभी पुरवा हवा का प्रवाह है जिसके कारण गर्मी बढ़ी हुई है, लेकिन 24 मई के बाद हवा के प्रवाह में बदलाव होगा.

मौसम विज्ञानिक ने कहा कि भागलपुर, खगड़िया, जमुई, बांका, मुंगेर, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सीतामढ़ी, शिवहर, बेगूसराय, मधुबनी, अररिया और सुपौल मे आज (गुरुवार) वर्षा हुई है. 

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पूर्णिया में हुई 136.2 मिलीमीटर बारिश

मौसम वैज्ञानिक आनंद शंकर ने कहा कि उत्तर बिहार में वर्षा हो रही है. बीते बुधवार की शाम में पूर्णिया में 136.2 मिलीमीटर बारिश हुई है. कटिहार में 108.8 तो वहीं किशनगंज में 82.2 मिलीमीटर के साथ भारी वर्षा दर्ज की गई है. 

बीते बुधवार के मौसम की बात करें तो दक्षिण बिहार में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस कैमूर (भभुआ) में दर्ज किया गया. राज्य का अधिकतम तापमान 34.4 से 43.4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. आज (गुरुवार) पटना में दिन का तापमान 39 डिग्री के करीब रहा, लेकिन पुरवा हवा के कारण उमस वाली गर्मी का लोगों ने एहसास किया.

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Published at : 21 May 2026 05:08 PM (IST)
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