Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बगहा-बेतिया मुख्य मार्ग पर रविवार को एक भयावह सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार नियंत्रण खोकर डिवाइडर से टकरा गई और फिर चार बार पलटते हुए सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी. हादसा इतना जबरदस्त था कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार चार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. पूरा हादसा पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

नियंत्रण बिगड़ने से हुआ हादसा

मिली जानकारी के मुताबिक, कार बगहा से बेतिया की ओर जा रही थी. बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने अचानक सड़क पर सामने आई किसी गाड़ी से बचने के लिए गाड़ी मोड़ी, लेकिन तेज रफ्तार के कारण उसका नियंत्रण बिगड़ गया. कार सीधे डिवाइडर से टकराई और जोरदार आवाज के साथ हवा में उछल गई. कुछ ही सेकंड में वह चार बार पलटी खाते हुए दूसरी लेन में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

पुलिस और एम्बुलेंस को दी गई सूचना

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी. आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और कार के अंदर फंसे घायलों को बाहर निकाला. सभी चार घायलों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल बेतिया रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है. डॉक्टरों के अनुसार, तीन लोगों को सिर और हाथ-पैर में गंभीर चोटें आई हैं जबकि एक की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है.

वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि किस तरह कार अचानक डिवाइडर से टकराई और हवा में उछलते हुए चार बार पलटी. देखने वालों की सांसें थम गईं और लोग यह नजारा देखकर दंग रह गए.